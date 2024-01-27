أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ رحلتها الأولى من ميناء ميامي

أجرت (أيقونة البحار) أكبر سفينة سياحية في العالم التابعة لشركة (رويال كاريبيان إنترناشيونال) رحلتها الأولى يوم السبت بعد انطلاقها من ميناء ميامي في ولاية فلوريدا.

(أيقونة البحار) أكبر سفينة سياحية في العالم

وتعد هذه الرحلة الأولى لسفينة (أيقونة البحار) التي تمتاز بطولها البالغ حوالي 365 مترًا من مقدمتها إلى مؤخرتها، وتستغرق الرحلة 7 أيام عبر الجزر الاستوائية.

وفي الثلاثاء الماضي فقد حضر ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم وزملائه في فريق إنتر ميامي حفل احتفالي على متن السفينة للاحتفال بقرب إجراء أول رحلة سياحية لها.

وقد صرح جيسون ليبرتي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان هذا الأسبوع قائلاً: (تمثل سفينة أيقونة البحار تتويجًا لأكثر من 50 عامًا من الحلم والابتكار والانغماس في تحقيق أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة).

وأضاف: (ستغير هذه السفينة الوضع الحالي لخطط السفر العائلي إلى الأبد، وستحقق أحلام الحصول على عطلة رائعة لجميع الأعمار على متنها).

عندما تم الكشف عن (أيقونة البحار) لأول مرة في أكتوبر عام 2022 فقد حققت السفينة رقمًا قياسيًا في حجز العطلات حيث تم حجز (أكبر يوم وأسبوع) في تاريخ شركة رويال كاريبيان منذ تأسيسها قبل 53 عامًا.

وتتكون (أيقونة البحار) من ثمانية مناطق وتضم 20 طابقًا، وتحتوي السفينة على 6 منزلقات مائية، وسبعة حمامات سباحة، وحلبة للتزلج، ومسرح، وأكثر من 40 مطعمًا.

وتستوعب السفينة ما يصل إلى 7600 راكب في أقصى طاقتها، بالإضافة إلى 2350 من أفراد الطاقم.