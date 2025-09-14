أكبر تجمع للجالية السودانية في ألمانيا بمدينة هانوفر

في السنوات الأخيرة برزت عدة مدن أوروبية كمراكز نابضة بالحياة للجاليات المهاجرة، حيث أسهمت في تعزيز التنوع الثقافي والتفاعل الاجتماعي. هذا الحضور المتنامي فتح المجال لمبادرات تسعى إلى تقوية الروابط الإنسانية والحفاظ على الهوية الأصلية، مع التكيف والاندماج داخل المجتمعات المضيفة.

الحضور الأفريقي في أوروبا

رغم غياب إحصاءات رسمية دقيقة، تكشف المؤشرات الميدانية عن كثافة واضحة للجالية السودانية في الحياة اليومية. من المتاجر الكبرى إلى الأسواق الشعبية، يظهر اندماج أبناء الجالية بشكل فعّال، حتى صارت بعض المدن تُعرف بأنها القلب النابض للجالية في ألمانيا.

خلفية تاريخية

شهدت العلاقات بين السودان وألمانيا خلال سبعينيات القرن الماضي تعاونًا تنمويًا واسعًا شمل السكك الحديدية والطاقة والكهرباء. كما لعبت الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) دورًا مهمًا في مجالات الصحة العامة والتدريب المهني والزراعة، وهو ما أسهم في بناء شراكات طويلة المدى تركت أثرًا واضحًا على مسار التنمية.

شهادات من أبناء الجالية

منى السماني، صاحبة متجر “بنت بلدي”، تؤكد أن مناطق الاستقبال الأولى للاجئين لعبت دورًا في جذب السودانيين، حيث يفضل الكثير منهم الاستقرار هناك لاحقًا بسبب فرص العمل والتدريب المتاحة.

أما عابدين عبد الواحد، المقيم منذ عام 1993، فيرى أن سمعة ولاية ساكسونيا السفلى في تنفيذ مشروعات تنموية بالسودان كانت سببًا رئيسيًا في اختياره الاستقرار بها.

مبادرات شبابية وثقافية

الشباب يمثلون ركيزة أساسية للجالية، إذ ينشطون في المؤسسات التعليمية وسوق العمل، ويؤسسون مبادرات ثقافية لتعريف المجتمع الألماني بالثقافة السودانية. وتوضح ريان معاوية، عضو مبادرة “السودانيين في ألمانيا”، أن الهدف هو تنظيم فعاليات تُبرز الهوية السودانية وتربطها بالمجتمع المحلي.

هوية نابضة بالحياة

المبادرات الفردية أسهمت بدورها في تعزيز الصورة الثقافية للجالية. وتشير منى السماني إلى أن متجرها أصبح منصة للتعريف بالتراث السوداني لزوار من مختلف الجنسيات، مؤكدة أن نشر الثقافة السودانية جزء من رسالتها في الغربة.

تساؤلات مستقبلية

مع تزايد أعداد السودانيين، يُطرح تساؤل حول ما إذا كانت هذه التجمعات ستظل نقاط استقبال للمهاجرين فقط، أم ستتحول إلى نموذج حي للتعايش والتبادل الثقافي بين الشعوب.