أفضل 10 أماكن هادئة للسياحة في العالم لعام 2019

إليك أفضل 10 أماكن للسياحة في العالم فمع ازدهار حركة السياحة والسفر في العالم، أصبح من المستحيل اليوم العثور على أماكن سياحية تتمتع بالهدوء والجمال بعيدًا عن الصخب والازدحام الموجود في الأماكن السياحية الشهيرة اليوم، وخاصة في المواسم السياحية .

ولذلك يقوم منظمي الرحلات في العالم اليوم باكتشاف الأماكن السياحية الجديدة وامناطق الهادئة بالعالم، وحسب ترتيب ” أدفايزر ” سوف نتعرف على أفضل 10 مناطق سياحية في العالم تتمتع بالجمال والهدوء والراحة لتكون هي وجهتك السياحية في عام 2019م .

أفضل 10 أماكن سياحية في العالم لعام 2019م

عامًا بعد عام يتم اكتشاف العديد من الأماكن السياحية في العالم لتحقيق المتعة لمحبي السياحة والسفر:

كابا في هاواي (Kapaa, Hawaii)

هي من المدن الجميلة الواقعة بالقرب من جبال كاواي، كما أنها تعد مدينة نائية، وحسب تعداد السكان لعام 2010م فإن عدد السكان بالمدينة حوالي 10699 نسمة، كما تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 26 كيلو متر مربع، ومن أسباب جذب السياح إليها هدوءها، كما أنه يوجد فيها عدد من الفنادق المختلفة المناسبة لجميع الأذواق وتلبي حاجة الجميع، إلى جانب المطاعم التي تقدم الطعام المميز الخاص بجزيرة هاواي وحدها، كما يوجد فيها مراكز التسوق التقليدية، بجانب أن المدينة من الأماكن المحببة جدًا لعشاق التزلج على الماء، وأيضًا لمحبي الرياضات المائية بشكل عام.

إيشيجاكي ، اليابان (ishigaki japan)

حازت الجزيرة على جائزة ” Destinations on the Rise ” لأفضل مكان سياحي بالعالم وهذا بناءً على تقييمات المسافرين وآرائهم فيها، كما أنها جزيرة صغيرة تتبع ولاية أوكينارا تأسست رسميًا عام 1947م وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 229 كليو متر مربع، وتحتوي الجزيرة على مجموعة وافره من المناظر الطبيعية المبدعة والخلابة، بجانب الشواطئ الرملية شديدة الجمال والإبداع.

ويوجد في مياها عدد هائل من الشعاب المرجانية الجميلة والنادرة، ولذلك فهي تعتبر مناسبة جدًا لمحبي رياضات الغطس والغوص، إلى جانب غابات المانجروف والجبال الرائعة الشاهقة من أجل محبي رياضة تسلق الجبال، وتعد الجزيرة مكانًا مميزًا جدًا لمحبي تجريب تذوق الطعام الجديد، وتشتهر الجزيرة بطبق المعكرونة وخاصة طبق معكرونة السوبا (soba noodles) والتي يتم صناعتها من الدقيق بديلًا عن القمح.

هاليفاكس ، كندا (Halifax, Canada)

هي أحد أجمل المدن الكندية وهي أيضًا عاصمة لمقاطعة “نوفا سكوشيا”، وهي أيضًا ميناء بحري، وللمدينة تاريخ عريق ومعروف للكثيرين، وتقع في الجنوب الشرقي لكندا، وتعد من المدن الهادئة التي يزورها محبي السفر والسياح من شتى بقاع العالم بحثًا عن المتعة والترفيه والجمال، وأيضًا تشتهر المدينة بوجود عددًا من الحرف التقليدية بها ، إلى جانب شهرتها بالطهي ويعيش فيها نحو 65 ألف نسمة، وهي من أهدى المدن الكندية، يعيش العرب فيها ويشكلون أغلبية بجانب سكان من جنوب شرق آسيا.

ريغا ، لاتفيا (riga, latvia)

مدينة ريغا هي عاصمة لاتفيا وأكبر مدنها، وتقع ريغا على ساحل البلطيق، بالضبط عند مصب نهر داوجفا، كما أنها المركز الثقافي للاتفيا وتضم المدينة مزيج هائل من كافة الأعراق، أما مركز المدينة فهو من ضمن قائمة التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو كما تشتهر المدينة بكثرة المطاعم.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تصنيف مدينة ريغا باعتبارها واحدة من أنظف مدن أوروبا، إلى جانب الفنون والهندسة المعمارية الخاص بها من طراز Art Nouveau ، الذي تم استحداثة في القرن العشرين، ويمتاز هذا الطراز بتصميماته المتجددة .

سان خوسيه ، كوستاريكا (san jose, costa rica)

أكبر مدينة في كوستاريكا ويعود تاريخ بناءها للقرن الثامن عشر الميلادي بالتحديد في عام 1738م، كما أنها أول المدن الرئيسية التي تم بناءها بقارة أمريكا اللاتينية، والمدينة تقع في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة كاليفورنيا، وتمتاز بالهندسة المعمارية الراقية، والشواطئ المبدعة ومطاعمها.

غدانسك ، بولندا (gdansk, poland)

أكثر مدن بولندا جمالًا واقعة على سواحل بحر البلطيق، وتضم الميناء الرئيس لبولندا ” ميناء جدانسك ” مناخها معتدل، الجو بارد وغائم كليًا ولكنه معتدل صيفًا وشتاءً، وفي منتصف المدينة يوجد السوق الطويل، وهو من أروع وأهم المناطق السياحية بها، وأكثرها جذبًا للسياح، ويوجد به عدد من الواجهات الملونة والمطاعم والفنادق ، كما تعبر المدينة الموزع الرئيس للعنبر في العالم.

نيروبي ، كينيا (nairobi, kenya)

اُشتق اسم مدينة نيروبي من لغة الماساي وهو يعني المياه الباردة، وتشتهر أيضًا باسم المدينة الخضراء تحت الشمس، وهي عاصمة كينيا، تُسمى عاصمة السفاري في القارة السمراء، هي من المدن الراقية جدًا لعشاق الحياة البرية كما أنها تمتلئ بالأسواق والمتاجر الجميلة والنوادي الموسيقية بجانب المتاحف والحدائق.

وتضم المدينة عدد ليس قليل من المطاعم التي تقدم أفخر أصناف الطعام، وما يميزها حقًا هو وقوع مرتفعات نغونغ بغربها المدينة فهي من المميزات السياحية لها، كما يجري فيها نهر نيروبي وروافده أما في ناحية الجنوب الشرقي فيوجد جبل كليمنجارو.

روفينج ، كرواتيا (rovinj, croatia)

هي بمثابة ميناء صيد كبير تقع المدينة على ساحل البحر الأدرياتيكي على الضفة الغربية لشبه جزيرة إستريان كما أن غالبية السكان من الكروات ويوجد بها أقلية من الألبان والإيطاليين.

والمدينة القديمة تحتوي على عددًا من الميادين المرصوفة بالحصى، كما يوجد أيضًا الشوارع العمومية المرصوفة بالحصى كاملة وتبدو المنازل فيها وكأنها موضوعة أمام الشاطئ بدقة وإحكام، وتعد من أهم الوجهات السياحية في كرواتيا وتضم عدد من المطاعم والفنادق .

الدار البيضاء ، المغرب (casablanca, morocco)

من أكبر المدن المغربية الواقعة على بعد 95 كم من عاصمة المغرب، وهي مدينة ساحلية جميلة يحدها من ناحية الشمال هضبة بلاد زعير ومن ناحية الشمال الغربي يحدها هضبة بن سليمان، وللدار البيضاء مكانة استراتيجية كبيرة لكونها الموزع التجاري للغرب المغربي، كما تتميز بالمباني الرائع، وتحتوي على مختلف أنواع الفنون ووبها عدد كبير من الثقافات ويظهر ذلك جليًا في معارضها ومتاحفها الدائمة، كما أنها من المدن السياحية الهادئة والراقية.

نيرخا ، أسبانيا (nerja, spain)

تقع نيرخا في مقاطعة مالقة التابعة لمنطقة أندلوسيا بالجنوب الأسباني على طول منطقة كوستا ديل سول، تتميز بالمناطق الطبيعية الخلابة المطلة على سواحل البحر المتوسط، بجانب أنها تحتوي على عدد من الشواطئ الرملية ذات الرمال الناعمة وأيضًا المنحدرات والجبال، وتحتوي على مجموعة مجموعة من الحفائر الحجرية، بجانب أنها تضم المطاعم التي تقدم الطعام التراثي الذي تشتهر به المدينة.