أغلى 5 حيوانات تم بيعها في التاريخ، تعرف عليها

يهتم الناس في مناطق متفرقة حول العالم بشراء وبيع الحيوانات الأليفة وغير الأليفة أيضاً لأسباب متنوعة منها التسلية والأنس أو حتى التباهي والاستعراض بها، وتمثل الحيوانات مصدراً جيداً للرزق في حالة الاتجار بها ضمن الإطار القانوني لأن العديد من دول العالم تحظر الاتجار بالحيوانات واصطيادها لأغراض غير مهمة، وفي هذا المقال نستعرض معكم عدداً من الحيوانات التي بيعت في بعض الدول بأسعار خرافية على الرغم من كونها حيوانات عادية كالحمام مثلاً أو الحشرات، ولا يوجد أي سبب مقنع بالفعل لبيع تلك الحيوانات بسعر فلكي.

أغلى 5 حيوانات تم بيعها على الإطلاق:

الجرو “بيغ سبلاش”:

بيع جرو يسمى بـ “Big Splash” في الصين بمبلغ قياسي وصل الى 1.4 مليون دولار أمريكي واشتراه مستثمرين من أحد تجار الفحم في منطقة هضبة التبت الصينية، وسلالة جرو بيغ سبلاش هي الماستيف التبتي وهي إحدى أقدم وأكثر سلالات الكلاب في الصين قيمة وقد يصل سعر الجرو الصغير منها الى 50 أو 60 ألف دولار وتتميز تلك الفصيلة بضخامة الحجم وعُرض الفكين.

الثور أمريكا:

بيع ثور يُدعى “أمريكا” في ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة بسعر خرافي بلغ 1.5 مليون دولار، لا شيء مميز في ذلك الثور مقارنة بسعره الفلكي لكن من اشتراه قام باستثمار جيناته في تلقيح اناث البقر وإنتاج أبقار وعجول من نفس سلالته وبذلك يكون المالك قد حول أمواله الى استثمار مربح.

السمكة كوي:

بيعت السمكة كوي في اليابان لقاء مبلغ وصل الى حوالي 1.8 مليون دولار أمريكي تقريباً، ويعد بيع اسماك الزينة في اليابان تقليداً تراثياً قديماً لذلك يحرص الكثير من صائدي الأسماء على استهداف نوعية سمك الشبوط الآسيوي الملون وهي نفس نوعية كوي.

سمكة التونة العنيدة:

بعد عناء ومجهود كبيرين تمكن صائدون من الإمساك بسمكة تونة كبيرة من نوعية تونة المحيط الهادي ذات الزعانف الزرقاء وهي إحدى أندر نوعيات سمك التونة، وبيعت سمكة التونة بمبلغ وصل الى 3.1 مليون دولار أمريكي لتكون بذلك أغلى سمكة تم اصطيادها.

الحصان بيغاسوس:

يعد الحصان بيغاسوس رسمياً أغلى حصان وأغلى حيوان قد تم بيعه في العالم على الإطلاق، ويدل اسم الحصان بيغاسوس حرفياً للحصان المجنح الذي تسمع به في الأساطير اليونانية القديمة وبيغاسوس الذي نتحدث عنه هنا ليس مجنحاً في الواقع وإنما هو أغلى خيول السباق في العالم، ويدر بيغاسوس المال بغزارة بعد مشاركته في أي سباق كما أن الرهان عليه كبير جداً لذلك يرتفع سعره، وبيع بيغاسوس بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي.