أعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب يطالبون بنس باستدعاء التعديل الخامس والعشرين لإبعاد ترامب من منصبه

مع انعقاد جلسة مشتركة للكونجرس يوم الأربعاء للتصديق على تصويت الهيئة الانتخابية وتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات، قام أنصار الرئيس دونالد ترامب بخرق مبنى الكابيتول في واشنطن. توفي أربعة أشخاص في أعمال العنف، وفقًا لقائد شرطة العاصمة، وفرض حظر تجول سارٍ في مقاطعة كولومبيا.

بعد أن قام مؤيدو الرئيس دونالد ترامب العنيفون بخرق مبنى الكابيتول في واشنطن أثناء انعقاد جلسة مشتركة للكونجرس لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، صاغ الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب خطابًا يحث نائب الرئيس مايك بنس على استدعاء التعديل الخامس والعشرون.

من أجل ديمقراطيتنا، نحثك بشدة على استدعاء التعديل الخامس والعشرين والبدء في عملية عزل الرئيس ترامب من منصبه، كما جاء في االرسال، بقيادة النائبين ديفيد سيسلين (DRI) وتيد ليو (D- كاليفورنيا).

وفي الوقت الذي يؤكدون فيه على أهمية عزل الرئيس ترامب من منصبه بعد أن حرض ظاهريًا على أعمال الشغب التي أدت إلى قيام حشد عنيف بخرق مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق يوم الأربعاء.

ويضيفون، لقد أظهر الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا أنه غير راغب في حماية ديمقراطيتنا والقيام بواجبات منصبه.

وسيمكن التعديل الخامس والعشرون نائب الرئيس مايك بنس من أن يصبح رئيسًا بالنيابة إذا أعلن هو وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء أن الرئيس غير قادر على تنفيذ مهامه.

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