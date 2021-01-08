أعراض سلالة كورونا الجديدة .. سريعة الانتشار وليست أكثر خطورة

مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة والإبلاغ عن بعض الحالات في عدد من دول العالم، زاد قلق الأشخاص وبدأت التسؤلات عن أعراض هذه السلالة وهل هي أخطر من السلالة الأولى أم أقل خطورة؟، وأوسع انتشارًا أم أقل، وكل هذه التساؤلات بدأ الخبراء في الإجابة عليها حتى يعلم الجميع كل شئ عن ذلك الكابوس في شكله الجديد، ونوضح خلال السطور التالية أعراض سلالة كورونا الجديدة وخطورتها وسرعة انتشارها .

أعراض سلالة كورونا الجديدة

حمى أو قشعريرة .

سعال جاف .

ضيق وصعوبة في التنفس .

إجهاد وآلام في العضلات أو الجسم .

صداع شديد في الرأس .

فقدان حاسة التذوق أو الشم .

إلتهاب في الحلق .

احتقان أو سيلان الأنف .

الغثيان والقيء .

إسهال .

تحذير من سرعة انتشار السلالة الجديدة

يحذر الخبراء والمتخصصين من بعض الأعراض التي يتميز بها الفيروس المتحور، والتي يجب الحذر منها والانتباه إليها في حالة الإصابة بها، وذلك بحسب موقع ” سكاي نيوز”، كما ذكر موقع “ماس لايف” أن السلالة الجديدة لا يعتقد أنها أكثر خطورة من السلالة الحالية، غير أنها سريعة الانتشار بنسبة 70%، وهذا ما أكده الهيئة الاستشارية الحكومية البريطانية الخاصة بفيروس كورونا موضحة أن لديها ثقة كبيرة في أن السلالة الجديدة أكثر عدوى إلا أنها لا تملك دليل قاطع على أنها أكثر فتكًا .

ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية

وأكد الأطباء أن أعراض السلالة الجديدة مشابهة بشكل كبير مع السلالة الأولى، وتتراوح الأعراض أيضًا بين الخفيفة والشديدة، وتتراوح مدة الإصابة بها بين يومين إلى 14 يومًا، ناصحين الجميع بالاستمرار في الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، والتي منها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والبعد عن الأماكن المزدحمة وغسل اليدين كلما أمكن، أو تطهيرها عند لمس الأشياء والأشخاص .