أعراض أوميكرون جديدة.. 3 أعراض ليست في الجهاز التنفسي

شهد متحور فيروس كورونا الأخير، أعراض أوميكرون جديدة، فمنذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره بشكل واسع ليطال مختلف أنحاء العالم، ظهرت عند معظم المصابين بالفيروس 3 أعراض رئيسية، وهي ارتفاع في درجة الحرارة، وسعال مستمر، وفقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق، ولكن بحسب ما نشرته Times of India، فإنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، أدى إلى تحول جذري في الأعراض، حيث وبصرف النظر عن العلامات الثلاث المعروفة، شهد المرضى عدة أعراض أخرى لمرض كوفيد-19، مما جعل التعرف على العدوى في مرحلة مبكرة أمرًا معقدًا بعض الشيء.

أعراض أوميكرون

أعراض شائعة

تفيد عدد من التقارير التي تناولت أعراض أوميكرون متحور كورونا الجديد أنه يمكن ظهور أعراض جديدة غير شائعة، فهو وفقًا للباحثين في المملكة المتحدة، “ثبت أن 50% فقط من جميع الحالات التي تأكّدَ إصابتها بكوفيد-19 تظهر عليهم الأعراض الثلاثة الكلاسيكية، في حين أن 20% فقط واجهوا مشاكل حاستي الشم والذوق حاليًا”، وحدد العلماء الأعراض التي يعاني منها المصابون بعدوى متغير أوميكرون الشائعة، وهي:

الشعور بالبرد.

سيلان الأنف.

صداع

العطس

التهاب الحلق

السعال المستمر

حمى

فقدان حاسة التذوق والشم

3 أعراض غير شائعة من أعراض أوميكرون

وأشار العلماء إلى أن هناك أعراض للمتحور لا ترتبط بالجهاز التنفسي والتي يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، مثل:

طفح جلدي

تشير التقارير إلى أنه يمكن أن تؤدي عدوى كورونا، إلى ظهور طفح جلدي على الجلد واليدين وأصابع القدم والفم واللسان، وهو أحد أعراض أوميكرون، حيث شوهدت لدى العديد من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالعدوى الفيروسية، وعادة ما يؤدي الطفح الجلدي الناتج عن الفيروس التاجي إلى إثارة الحكة، وربما تزداد خلال ساعات الليل، ومكن ان يعاني البهعض من الحساسية من الأشعة فوق البنفسجية.

الهذيان

والذي يُعرف باضطراب في القدرات العقلية، التي قد تؤدي إلى ارتباك في التفكير، وقلة الوعي بما يحيط به، وتظهر هذه الحالة أيضًا لدى المصابين بكوفيد -19 و بشكل أساسي بين المرضى من كبار السن، ويظهر هذا العرض فجأة وخلال أيام بعد الإصابة بالفيروس، ثم تختفي الأعراض من تلقاء نفسها بعد الشفاء من العدوى.

فقدان الشهية

وهو العرض الثالث من أعراض أوميكرون، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص مصابين بكوفيد-19 من حالة فقدان الشهية، فلا يستسيغ مريض كورونا الطعام لأكثر من أسبوع بعد تشخيص إصابته بالعدوى، وهذا بدوره يؤدي إلى فقدان الوزن والضعف، مما قد يجعل من الصعب أيضًا على المريض التعافي من العدوى في أقرب وقت ممكن.