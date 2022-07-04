“أصيب بـ 60 رصاصة” تظاهرات تندد بمقتل إفريقي بطريقة وحشية على يد الشرطة في أوهايو

تحاول قوات الشرطة بمدينة أكرون بولاية أوهايو الأميركية، أن تخمد نيران الغضب التي اشتعلت في الشوارع، بعد مقتل إفريقي أصيب بنحو 60 رصاصة على يد الشرطة في مداهمة اعتقال..

تحقيق في مقتل الإفريقي: جايلاند والكر

أثار مقطع فيديو يسجل لحظات مقتل الشاب الأمريكي من أصول أفريقية يُدعى جايلاند والكر، على يد قوات الشرطة، غضب الأمريكيون من أصول أفريقية، والذين نظموا تظاهرات واسعة بالولاية اليوم.

وطبقا لتصريحات قائد الشرطة بالولاية، فإن الرجل الأسود البالغ من العمر 25 عامًا، أصيب بنحو 60 رصاصة في مداهمة للشرطة بغرض اعتقاله بسبب ارتكابه مخالفات مرورية.

وصرحت الشرطة، بأن والكر، كان لديه مخالفة مرورية واحدة، وليس لديه سجل جنائي، وأنه جاري التحقيق في الحادث المتورط فيه نحو 8 ضباط بشكل مباشر.

تظاهرات واسعة في أوهايو

بعد إصدار مقاطع الفيديو، التي تسجل وفاة الشاب وإصابته بنحو 60 رصاصة على يد الشرطة، خرج مئات المتظاهرين في وسط مدينة أكرون، للمطالبة بحق السيد والكر، والتحرك ضد عنف الشرطة.

وتأتي المظاهرات، بالتزامن مع تصريحات رئيس الشرطة ستيف ميليت، بأن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود 60 إصابة في جثة والكر، مشيرًا إلى أن الشاب أطلق النار على عناصر الشرطة أثناء محاولة فراره.

وقال بوبي ديسيلو، محامي عائلة والكر، إن الضحية حصل على البندقية مؤخرًا، وأنه ليس على دراية بالأسلحة النارية، ولا نعرف ما إذا كانت أطلقت عن طريق الخطأ.

في الوقت الراهن، يجري مكتب التحقيقات الجنائية في أوهايو تحقيقًا، وبعد اكتماله، سيتم تحويل القضية إلى مكتب المدعي العام في أوهايو للمراجعة، وسيحدد المدعون قرار توجيه اتهام إلى الضباط المتورطين بارتكاب الجريمة، ولكن نادراً ما يتم توجيه الاتهامات في قضايا مماثلة تتعلق بإطلاق النار.