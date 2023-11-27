نشرت كتائب عز الدين القسام على صفحتها على مواقعها الإلكتروني، رسالة للمحتجزة “دانيال”، والتي تم الإفراج عنها في الدفعة الأولى من صفقة تحرير الرهائن بين إسرائيل وحماس، وجهت خلالها الشكر إلى عناصر المقاومة الذين رافقوها طوال فترو الاحتجاز.

أسيرة إسرائيلية توجه رسالة وداع لـ "القسام": شكرا لإنسانيتكم مع ابنتي- مصدر الصورة:يوتيوب

وجهت دانيال في رسالتها الشكر والامتنان للجنرالات الذين رافقوها وأثنت على إنسانيتهم في التعامل مع ابنتها، إيميليا، وقالت دانيال: “إلى الجنرالات الذين رافقونني ف الأسابيع الأخيرة، يبدو أننا سنفترق غدا، لكنني أشكركم من أعماق قلبي على إنسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها نحو ابنتي إيميليا”.

وأضافت:”كنتم لها مثل الأبوين دعوتموها لغرفتكم في كل فرصة أرادتها، هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم مجرد أصدقاء، وإنما أحباب حقيقيون جيدون، شكرًا شكرًا شكرًا على الساعات الكثيرة التي كنتم فيها كالمربية”.

وقالت السيدة في رسالتها: “شكرًا لكونكم صبورين تجاهها وغمرتموها بالحلويات والفواكه وكل شيء موجود حتى لو لميكن متاحا، الأولاد يَجِبُ ألاّ يكونوا في الأسر، لكن بفضلكم وبفضل أناس آخرين طيبين عرفناهم في الطريق، ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة، وعموما تعترف بالشعور بأنها مركز العالم”.

وأضافت: “لم نقابل شخصا في طريقنا الطويل هذه من العناصر وحتى القيادات إلاّ تصرف معها برفق وحنان وحب، أنا للأبد سأكون أسيرة شكر، لأنها لم تخرج من هنا بصدمة نفسية للأبد، سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي مُنح هنا بالرغم من الوضع الصعب الذي كنتم تتعاملون فيها والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا في غزة”.