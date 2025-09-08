أسوشيتد برس تفتح النار على ترامب: إستخدم الحكم لأهدافه الشخصية.. والبيت الأبيض يرد

فتحت وكالة أسوشيتدبرس النار على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قائلة أنه يستخدم الحكم كسلاح لتحقيق انتصارات شخصية وتنفيذ أجندته.

إستخدام مبكر للحكم

وقال تقرير صادر عن الوكالة، أن ترامب، وبعد أكثر من سبع أشهر من عودته إلى البيت الأبيض، استخدام السلطات الرئاسية ضد الجامعات ومؤسسات الإعلان وشركات المحاماة والأفراد الذين لا يرضى عنهم، وأصبح الرجل، الذى ترشح للرئاسة باعتباره ضحية غاضب من تسيس الدولة العميقة، هو من يستخدم السلطة الحكومة ويدربها ضد معارضيه.

ونوهت الوكالة، إلى أن المؤيدين الذين استجابوا لشكاواى ترامب من الديمقراطيين المتحمسين، فلم يتراجعوا، بل شجعوه على المضى قدمًا.

وفي سياق متصل، يقول ديفيد سميث، عالم الاجتماع فى جامعة كنساس، والذى أجرى أبحاثًا مستفيضة حول دوافع ناخبى ترامب: “كان استخدام الدولة كسلاح للفوز فى الحرب الثقافية عنصرًا أساسيًا فى أجندتهم”. وأضاف: “لم يعجبهم حشد الدولة لكبح جماح ترامب، لكنهم سعداء برؤية الدولة تتحرك لخوض الحرب الثقافية نيابةً عنهم”.

بعد ساعات من توليه المنصب

وأضافت أسوشيتدبرس أن ترامب بدأ استخدام الحكومة الفيدرالية للعمل لصالحه بعد ساعات من توليه المنصب فى يناير الماضى، وجمع واستخدام السلطة بطرق جديدة فى مسعى متسارع لتنفيذ أجنداته السياسية.

بينما قام في الأيام الماضية بنشر المئات من العملاء الفيدراليين وقوات الحرس الوطنى فى شوارع واشنطن العاصمة بعد أن استخدام قانوناً لم يستخدم من قبل والذى سمح له بالسيطرة على قوات إنفاذ القانون فى العاصمة، وهدد بإجراءات مماثلة فى المدن الأخرى التى يديرها الديمقراطيون مثل بالتيمور وشيكاغو ونيويورك.

وفيما يخص الجامعات، قرر ترامب إيقاف وإلغاء مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالى للأبحاث، وسعى لمنع الطلاب الدوليين من الجامعات النخبوية.

وفى ظل هذه الضغوط، وافقت جامعة كولومبيا على تسوية بـ 220 مليون دولار، ورفض جامعة بنسلفانيا سجلات للسباحة المتحولة جنسيا ليا توماس، واستقال رئيسا جامعتى فرجينيا ونورثويست.

كما اسقط ترامب اتهامات فساد موجهة لعمدة نيويورك الديمقرطى إريك أدامز من أجل الحصول على تعاونه فى حملته ضد المهاجرين الذين يعيشون فى البلاد بشكل غير قانونى. وحصل ترامب على تسويات بملايين الدوارات من وسائل إعلام فى دعاوى قضائية كانت تعتبر ضعيفة.

رد البيت الأبيض

ورد البيت الأبيض على تقرير أسوشيتدبرس، ونقلت عن متحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز إن هذا ممارسة للسلطة.

وأضاف: ما تشهده الأمة اليوم هو تنفيذ الأدارة الأكثر أهمية فى التاريخ الأمريكي، والتى تتبنى المنطق السليم وتضع أمريكا، وتوفى بتفويض الشعب الأمريكى.