أسماء حملات الحج وأرقام التواصل لدولة الكويت 2023

أتاحت وزارة الأوقاف الكويتية العديد من حملات الحج، وذلك لمساعدة راغبي الحج في التواصل معهم لحجز الغرف والتعرف على كل التفاصيل، ويوجد العديد من الحملات التي وفرت رقم هاتف خاص بها للتواصل كالتالي:

حملة الوسام لتنظيم رحلات الحج 99768833.

إبراهيم فوزي الدويسان 97599888.

شركة خالد المنصور لتنظيم الحج 50508068.

حملة إسماعيل إبراهيم خورشيد 99773211.

شركة خدادة للحج والعمرة 96998763.

حملة أحمد إبراهيم محمد الفليكاوي 99404406.

د.وليد الكندري للحج 90070745.

حملة أحمد عبد المحسن السبيعي 97632411.

شركة مجموعة الدوسري لتنظيم الحج 51277787.

حملة أحمد فهد العازمي 56601944.

شركة مجموعة الكندري لتنظيم الحج 51277776.

حملة أحمد مطلق فهد الضويحي 99140014.

شركة مشاعر لتنظيم الحج 50353553.

حملة تركي هزاع العفاسي 51008683.

شركة مندكار لتنظيم رحلات الحج 99827822.

حملة ثامر سعيد العازمي 98986422.

شركة يوسف حسن الكندري للحج 55611114.

حملة جاسم عبد الوهاب الخضر 98550350.

عبدالرحمن عبدالكريم منشد 99548268.

جاسم محمد سالم سالم 66950505.

حملة عبد الرحمن عودة الجلاسي 98808090.

حميد أحمد جاسم صرخوه 96961198.

حملة عبد الرضا الناصر الحرز 99759959.

خالد الرفاعي العازمي 92273765.

حملة عبد السلام خليفة الشايجي 55537734.

يوسف خالد الدواس 99719615.

حملة عبد العزيز محمد المنصور 90009574.

داود محمد علي الكندري 99605007.

حملة عبدالله سليمان العساكر 55270807.

رجب علي رجب حسن 66003040.

حملة عبدالمحسن يوسف عبدالمحسن 25336556.

سعد عودة الجلاسي 94000644.

حملة علي حسين علي ملك 94947882.

شركة اشكناني الدولية لتنظيم الحج 66420007.

حملة فالح عودة الجلاسي 98808090.

شركة البراك التميز لتنظيم الحج 99277722.

فايز عوض راعي الفحماء 98980433.

حملة فوزي ابراهيم الدويسان 99068881.

فيصل عامش الديحاني 24721900.

حملة محمد سليمان الردهان 99077723.

محمد قاسم الصراف 97900171.

حملة مساعد علي الشايجي 50353335.

مشاري خالد المزيعل 99077723.

حملة مشاري فالح المطيري 50600386.

نبيل نجم الياسين 99282883.

حملة النخبة لتنظيم الحج 55611114.

شركة المحمل لتنظيم الحج 95514050.

شركة الفردوس لتنظيم الحج 50007017.

الصيدلي لتنظيم رحلات الحج 66001001.

هل أسعار الحج في الكويت مرتفعة؟

نعم، فقد ترتفع أسعار الحج في الكويت قليلًا، حيث يبدأ الحج من 1700 دينار كويتي ويصل إلى 10000 دينار كويتي.

هل تتوفر حملات حج كثيرة داخل الكويت؟

نعم، حيث اعتمدت وزارة الأوقاف 50 حملة حج، وذلك نظرًا لتفاوت الأسعار والتفاصيل.

هل تتوفر حجز غرفة فردية داخل الحج؟

نعم، تسمح العديد من حملات الحج بحجز غرف فردية، فلا داعي للقلق بشأن هذا الأمر.