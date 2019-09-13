أسعار تذاكر منتزه الملك عبدالله بالملز الرياض 2020/2019 وأوقات الزيارة وموعد عرض نافورة المنتزة

ننشر أسعار تذاكر منتزه الملك عبدالله بالملز في الرياض 2020 كما نقدم لكم أوقات الدوام ومواعيد الزيارة لمنتزة الملك عبدالله أحد أهم الوجهات والأماكن الترفيهية في الرياض، منتزه الملك عبدالله بالملز هو متنفس رائع لكل الأسر وكل الزائرين لمدينة الرياض الجميلة، حيث ستقضى في جنبات هذا المكان الرائع وفي أجواء الطبيعة الجميلة أوقات لا تنسى، ويقدم المنتزه مجموعة متنوعة من الفعاليات التي ترضي كل الأعمار وكل الأذواق.







منتزه الملك عبدالله بالملز في الرياض من أجمل وأكبر حدائق الرياض “الغناء”، ويلقى المنتزه أهتمام كبير من أمانة منطقة الرياض، في منتزة الملك عبدالله بالملز ستجد مساحات خضراء هائلة وكميات كبيرة من الزهور الطبيعية، وأشكال وتصميمات متميزة تم تشكيلها عن طريق الزهور، ويوجد في المنتزة قطار مكشوف يمكنك من خلاله التجول في المنتزه، كما يوجد عرض النافورة المبهر، ومنطقة للألعاب لكل الأفراد، ومنطقة للطعام والمطاعم والكافيهات، كما توجد منطقة للتسوق.

أسعار تذاكر منتزه الملك عبدالله بالملز ومواعيد الزيارة







أوقات دوام منتزه الملك عبدالله بالملز في الرياض خلال فصل الشتاء من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 11 مساء، وخلال فصل الصيف من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 12 عند منتصف الليل، أسعار دخول منتزه الملك عبدالله بالملز كالتالي:

للكبار 10 ريال.

للصغار 5 ريال.

موعد عرض النافورة الساعة 8.30 مساء.

مع تمنياتنا لكم بقضاء أوقات متميزة في منتزه الملك عبدالله بالملز.