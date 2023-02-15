أسعار البصل تصل الى مستويات جنونية في لبنان

يعيش اللبنانيون في ظل بيئة من ارتفاع الأسعار التي تؤثر على أسعار السلع المختلفة، لا سيما المواد الغذائية، حيث وصل سعر كيلو البصل إلى 70 ألف ليرة لبنانية في أكثر من منطقة من مناطق لبنان، بينما في بداية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان كان سعر البصل في حالة جيدة، حيث لم يكن يتجاوز سعره الألف ليرة لبنانية للكيلو غرام.

وقد تصدرت صور البصل مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية بعد أن وصلت أسعار البصل إلى أرقام جنونية، لدرجة أنها أصبحت تُباع على موقع أوليكس، مما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة على الأزمة قائلاً عبر تويتر إن مليوني شخص في لبنان بحاجة إلى المساعدة بسبب الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة والزيادات غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مشيراً إن سعر كيلوغرام البصل ارتفع بنسبة 7380٪ منذ أكتوبر 2019.

سبب ارتفاع سعر البصل في لبنان

وعزا رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت سعود سمهون، سبب ارتفاع سعر كيلو البصل في الأسواق اللبنانية إلى عملية تصدير المنتج وتصريفه باتجاه ليبيا وسوريا والعراق ، وقال إن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق لعب دوراً كبيراً في هذا الارتفاع الجنوني.

وقال رئيس نقابة الخضار والفاكهة في حواره، إن سعر البصل لن يظل كما هو حتى نهاية الأسبوع الجاري، بل ستنخفض قيمته وذلك بسبب إدخال كمية كبيرة من البصل المصري إلى السوق المحلي.

الأسعار في شهر رمضان المقبل

ورأى سعود سمهون أن ارتفاع سعر البصل يعود أيضًا الى العرض والطلب، حيث أكد ان لهذا العامل تأثيره الكبير على السوق، منفياً وجود أي احتكار أو تضليل. متوقعاً انه سيكون هناك ارتفاع في الأسعار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل وتحديدا أسعار الخضروات، حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.