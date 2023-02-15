أخبار عالمية

أسعار البصل تصل الى مستويات جنونية في لبنان

أنور التام

يعيش اللبنانيون في ظل بيئة من ارتفاع الأسعار التي تؤثر على أسعار السلع المختلفة، لا سيما المواد الغذائية، حيث وصل سعر كيلو البصل إلى 70 ألف ليرة لبنانية في أكثر من منطقة من مناطق لبنان، بينما في بداية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان كان سعر البصل في حالة جيدة، حيث لم يكن يتجاوز سعره الألف ليرة لبنانية للكيلو غرام.

ارتفاع اسعار البصل في لبنان
إقرأ أيضاً:

الفنانة أحلام تعلق على خبر تبرع نجوى كرم للمتضررين في زلزال سوريا ” تخريف وفقط كلام ونفاق على ناس هزهم وهزمهم…

ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 26 يناير 2023

وقد تصدرت صور البصل مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية بعد أن وصلت أسعار البصل إلى أرقام جنونية، لدرجة أنها أصبحت تُباع على موقع أوليكس، مما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة على الأزمة قائلاً عبر تويتر إن مليوني شخص في لبنان بحاجة إلى المساعدة بسبب الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة والزيادات غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، مشيراً إن سعر كيلوغرام البصل ارتفع بنسبة 7380٪ منذ أكتوبر 2019.

سبب ارتفاع سعر البصل في لبنان

قد يهمك:

من جديد | هزة أرضية تضرب سوريا وتركيا وزلزال يشعر به سكان لبنان .. قوة 5 ريختر

مجددا…زلزال يضرب سوريا ولبنان وتركيا بقوة 4.7 ريختر

وعزا رئيس نقابة تجار الخضار والفاكهة بالجملة في بيروت سعود سمهون، سبب ارتفاع سعر كيلو البصل في الأسواق اللبنانية إلى عملية تصدير المنتج وتصريفه باتجاه ليبيا وسوريا والعراق ، وقال إن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق لعب دوراً كبيراً في هذا الارتفاع الجنوني.

وقال رئيس نقابة الخضار والفاكهة في حواره، إن سعر البصل لن يظل كما هو حتى نهاية الأسبوع الجاري، بل ستنخفض قيمته وذلك بسبب إدخال كمية كبيرة من البصل المصري إلى السوق المحلي.

الأسعار في شهر رمضان المقبل

أسعار الخضروات خلال رمضان المقبل في لبنانورأى سعود سمهون أن ارتفاع سعر البصل يعود أيضًا الى العرض والطلب، حيث أكد ان لهذا العامل تأثيره الكبير على السوق، منفياً وجود أي احتكار أو تضليل. متوقعاً انه سيكون هناك ارتفاع في الأسعار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل وتحديدا أسعار الخضروات، حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

Avatar of أنور التام
أنور التام

محاسبة جامعة صنعاء - مدرس سابقا في مجال اللغة الإنجليزية - مشرف متجر رمان الإلكتروني في سوق أمازون السعودية حاليا.
محب للكتابة والتأليف واعشق القراءة.

اترك تعليقاً