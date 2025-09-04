«أسطول الصمود» يبحر نحو غزة في محاولة لكسر الحصار وسياسي تونسي يوضح هذا الأمر الهام- فيديو

على بعد أقل من 1400 ميلا بحريا باقية من الشواطئ الفلسطينية، يبحر «أسطول الصمود» نحو قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار عن نحو مليوني إنسان يتضورون جوعا، وما زال تجمع السفن مستمرا في المياه الدولية من البحر الأبيض المتوسط، وسط تحديات لجميع أنواع البيروقراطية في الموانئ، حيث رفضت أربعة من السفن أن تلتجئ لأي من الموانئ لإصلاح المحركات وبدأو في استخدام الأشرعة من أجل اللحاق بباقي السفن التي تجمع بعضها بعضا من عدة دول أوروبية وعربية وأفريقية وآسيوية، في روح معنوية عالية رغبة منهم في الوصول إلى غزة بأي شكل من الأشكال.

ومن تونس أيضا تنطلق عدة سفن محملة بأطنان المساعدات إلى أهالي غزة، رغبة في كسر الحصار الذي يهدف إلى التجويع ومن ثم التهجير القسري الذي تنتهجه القوة العسكرية الإسرائيلية.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الحزب الجمهوري التونسي، وسام الصغير، بأن مشاركته في الأسطول تأتي دفاعا عن القضية الفلسطينية، كما أنها أيضا تعبر عن الجانب الوجداني لكل إنسان، فهي تعبر عن القيم الإنسانية، فبدون هذه القيم تغدو الفردانية طاغية، ويتحول العالم ودوله ومنظماته إلى “كذبة كبرى”.

As the Global Sumud Flotilla continues sailing to break Israel's siege of Gaza, Palestinians in the besieged strip have carved messages in the sand welcoming the flotilla and thanking them for their efforts in a video that has now gone viral online. pic.twitter.com/dPZccDqIgZ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 3, 2025

الفرق بين القافلة البرية والأسطول البحري

وأوضح الصغير أمر هام حول الفرق بين قافلة الصمود البرية وأسطول الصمود البحري قائلا “القافلة البرية أقل مخاطرة، وعلى الرغم من الصعوبات التي اعترضتنا خاصة في مدينة سرت، ومنعنا من التقدم والتعرض إلى قوة السلاح من حكومة الشرق الليبية، إلا أن التواجد في أسطول بحري وإمكانية القصف، كل هذا سيجعل المخاطر أكبر، بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل عوامل المناخ، والتي بسببها توقف الأسطول في برشلونة، والصعوبات موجودة لكنها تهون في مقابل كسر الحصار عن غزة”.

5th day of global sumud flotilla sailing to break illegal blockade of Gaza 📷 hassanjmassoud (IG) pic.twitter.com/oS4dUi8K9x — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) September 4, 2025

سنفضح الكيان الصهيوني مجددًا

وعن التوقعات بشأن وصول أسطول الصمود إلى قطاع غزة من عدمه، قال السياسي التونسي، أن “هدف الأسطول هو الوصول إلى غزة، وفي حالة منعنا من الكيان الصهيوني، فإننا سنفضحه مجددًا بذلك، فإلى جانب جرائمه فإنه أيضا يحاصر كل من يدافع عن القضايا العادلة، وبالتالي فإن أي تصدٍ لهذا الأسطول يعتبر تعرية لهذا الكيان الغاصب وفضحه مجددًا”.

The Sumud Flotilla is sailing toward Gaza — with more ships set to join pic.twitter.com/nsxSYrjSnx — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudF) September 4, 2025

ماذا عن المياه الإقليمية المصرية؟

قال المتحدث باسم حزب الجبهة التونسي، أن هذا المسار البحري يعود إلى لجنة التنظيم، ولجنة تحديد المسار التي تعمل على كافة الجوانب الخاصة بالتقنية، وقد يتم إيجار مسار آخر يجنبنا المياه الإقليمية المصرية، ويقود القافلة إلى المياه الإقليمية الفلسطينية مباشرة، وهو ما سيتم الكشف عنه لاحقا.