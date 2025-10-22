أسطورة هوليوود الحائز على جائزة الأوسكار يركب المترو وسط الجماهير فى لحظة إنسانية تتجاوز الشهرة

في مشهد نادر يجسد التواضع الإنساني في أبهى صوره، رصد أسطورة هوليوود والفائز بجائزتي الأوسكار “توم هانكس” وهو يستقل مترو الأنفاق في مدينة نيويورك، متنكراً في هيئة رجل عادي لا يلفت الأنظار. مشهد خارج عن نجومية هذا الفنان الكبير، وداخل في نسق الحياة البسيطة التي شدت هانكس منذ بدء مسيرته الفنية.

مشهد يتجاوز هدوء المترو

صباح يوم خريفي من أيام أكتوبر 2025، دخل توم هانكس – البالغ من العمر 69 عاماً – أحد قطارات خط المترو رقم 6 في مانهاتن، مرتديا قبعة خضراء وسترة صوفية من طبقات اللون نفسه، وبنطالاً أسود وحذاء جلدياً بسيطاً. لم يرد أن يظهر كنجم متألق، فاختفى خلف قناع طبي ونظارتين داكنتين، ليشبه مئات الركاب الذين يتنقلون كل يوم بين محطات المدينة الصاخبة.

لم يكن أحد من الركاب يدرك أن الرجل الذي يقف بهدوء ويمسك بحقيبة جلدية قد قدم أعظم أدوار السينما العالمية، من “Forrest Gump” إلى “Cast away” و”Saving Private Rayan”. وفي لحظة عفوية، كاد هانكس أن يتجاوز محطته بين أصوات القطار وصخب الركاب، فانحنى ليمسك حقيبته التي سقطت منه، وابتسم لشخص ساعده على التقاطها. مشهد أنسانى لنجم حقيقي جعل الحاضرين – دون أن يدروا – جزءاً من لقطة طبيعية في فيلم الحياة.

قهوة بدولار وموسيقي شارع

لم تكن تلك المرة الأولى التي يشاهد فيها هانكس في المترو؛ فقبل أيام قليلة، ظهر مرتديا قبعة نادي “نيويورك يانكيز” وملابس خضراء بسيطة، يحمل كوب قهوة صغير اشتراه من عربة شارع بنصف سعرها في المقهى. وبعد أن احتسى قهوته على مقعد في منتزه عام، أخرج بعض النقود وألقاها في قبعة موسيقي يؤدي أغنية حزينة على الجيتار. تلك اللحظة الصادقة لخصت معنى الإنسانية والعفوية في نجم أرهقته أضواء الشهرة.

توم هانكس بين الخيال والحقيقة

يأتي هذا الظهور المتواضع في وقت يستعد فيه هانكس لتقديم مسرحيته الجديدة «This World of Tomorrow» في مسرح «The Shed» بنيويورك. العمل مبني على مجموعته القصصية «Uncommon Type»، ويسرد حكاية رجل يسافر في الزمن إلى عام 1939 بحثا عن الحب والمعنى في عالم متغير. لعله لذلك يستمد من الحياة الواقعية نفسه الفني، ويحاول أن يتصل بالناس حتى في أبسط مواقعهم.

لماذا أثار المشهد إعجاب المتابعين؟

انتشرت صور هانكس على مواقع التواصل الإجتماعي، وانهالت التعليقات الممتنة لتواضعه وبعده عن التصنع. فكثير من نجوم هوليوود يحاولون الاحتفاظ بمسافة مع الجمهور، بينما يختار هانكس النزول إلى الميدان وملامسة الحياة الحقيقية. وقد كتب أحد المعجبين: «إذا كنت تبحث عن الأصالة في هوليوود، فانظر إلى توم هانكس وهو يركب المترو».

نجم يشعل السطور بتواضعه

في زمن تختلط فيه الصور المصنعة بالحقيقية، يقدم توم هانكس درساً صامتاً في الإنسانية؛ يتخلى فيه عن البريق والحرس والكاميرات، ليصبح جزءاً من حشد بسيط ينتظر قطاره. ففي نهاية المطاف، هو – كما قال في أحد أدواره – «رجل عادي يحاول فهم العالم».