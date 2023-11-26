أسطورة العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح… مو صلاح قبلت التحدي

وافق ماجنوس كارلسن، بطل العالم في لعبة الشطرنج، على تحدي النجم المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي.

ضربة البداية من صلاح

وكان محمد صلاح قد تحدث مع شركة EA (وهي إحدى شركات الألعاب الإلكترونية المنزلية) عن عشقه للشطرنج وتمنى اللعب ضد كارلسن بطل العالم في لعبة الشطرنج.

وقال صلاح: “أنا ألعب شطرنج كل يوم، كما أنني عاشق للعبة، حيث أقوم في بعض الأحيان بلعب الشطرنج مع ناس عشوائيين لا أعرفهم عبر الإنترنت، حيث أشارك باسمي ولكن أضع عدة أرقام مختلفة، وهم يقولون لي أثناء اللعب أو بعده هل أنت محمد صلاح، فأقول لهم نعم أنا محمد صلاح فيقولون أنت تكذب فأقول لهم نعم أنا أكذب”.

كارلسن يقبل التحدي

وكان كارلسن قد رد في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” على تصريحات صلاح بقبوله التحدي عبر إيماءة تحية مرفقة باسم محمد صلاح.

ومن المرتقب أن يتم خلال الفترة القادمة تحديد موعد ومكان المباراة بين كل من محمد صلاح وكارلسن في وقت لاحق.