أسرع اللغات التي يمكن لمتحدثي اللغة العربية والانجليزية تعلمها في وقت قصير

يؤدي التواجد مع أناس من ثقافات مختلفة للرغبة في تعلم لغات جديدة لأنت ستتعرض لبعض اللغات الجديدة بشكل أو بآخر وستروق لك حتماً، يمكنك بتعلمك للغات جديدة السفر وتكوين صداقات من أناس من مختلف أنحاء العالم كما أن اللغات الجديدة ستفتح لك فرص عمل في مجالات الترجمة والكتابة وغيرها وقد يوفر لك ذلك دخلاً جيداً مقارنة بشخص لا يتحدث سوى لغته الأم.

يواجه البعض صعوبات لدى محاولة تعلم اللغات الجديدة وخصوصاً إذا كانت تلك اللغات من لغات المستوى الخامس أو الرابع، وتصنف اللغات بحسب صعوبتها لمستويات وتعد لغات المستوى الخامس أصعبها وتشمل العربية والصينية ولغات شرق آسيا، ولكيلا تقحم نفسك في تعلم لغة صعبة نقدم لك قائمة بأسهل اللغات التي يمكنك البدء في تعلمها، إذا كانت من متحدثي اللغة الإنجليزية أو العربية على حد سواء فستكون اللغات أدناه أسهل اللغات لتتعلمها.

الإنجليزية:

درس أغلبنا أساسيات اللغة الإنجليزية في المدرسة في سن مبكر لذلك فإن مسالة اتقان الإنجليزية للتحدث أو الدراسة ستستغرق بضع أسابيع فقط.

الهولندية:

إذا كانت تتحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد فستكون بالفعل جاهزاً لتعلم اللغة الهولندية، تتشارك اللغة الهولندية في 60% من مفرداتها مع اللغة الإنجليزية.

الاسبانية:

تعد اللغة الاسبانية من أسهل اللغات لمتحدثي العربية والانجليزية، يتحدث 534 مليون انسان اللغة الاسبانية حول العالم.

الإيطالية:

تعد اللغة الإيطالية واحدة من أسهل اللغات بالنسبة لمتحدثي الإنجليزية والعربية والاسبانية، إذا كنت تتحدث إحدى تلك اللغات بشكل فعلي فستكون الإيطالية سهلة بشكل كبير بالنسبة لك.

الفرنسية:

تعد الفرنسية إحدى أكثر اللغات تحدثاً في العالم الى جانب كونها لغة سهلة للتعلم، يمكنك تعلم الفرنسية بشكل كامل في غضون 4 – 6 أشهر.

وعلى النقيض من ذلك توجد بعض اللغات التي يكون من الصعب على متحدثي اللغة العربية أو الإنجليزية تعلمها، يمكن أن تكون الصينية وأغلب لغات شرق آسيا أكثر اللغات صعوبة للتعلم.