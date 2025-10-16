أسرار “الوحش” الذى لايقهر .. ماذا يختبىء داخل سيارة الرئيس الأمريكى؟

تُعرف السيارة الخاصة بالرئاسة الأمريكية بإسم “الوحش” (The Beast) ، وهو لقب يليق فعلاً بما تمثله هذه السيارة فهى مزيج بين التكنولوجيا، والأمن، والفخامة، والتصميم العسكري. فهى ليست مجرد وسيلة نقل، بل قلعة متحركة تحمي رئيس الولايات المتحدة أينما ذهب.

تم تطوير “الوحش” على يد شركة “جنرال موتورز” لصالح البيت الأبيض، ودخلت نسختها الأحدث الخدمة عام 2018 . وهى تبدو من الخارج كسيارة كاديلاك فاخرة ، لكنها في الحقيقة تُخفي تحت هيكلها حصوناً أقرب إلى المركبات الحربية منها إلى السيارات المدنية.

يبلغ وزن السيارة “الوحش” نحو تسعة أطنان، ويصل طولها إلى خمسة أمتار ونصف تقريباً، وهي قادرة على استيعاب سبعة ركاب بينهم الرئيس، وعدد من الحراس والمستشارين. أما الأبواب، فيقال إنها توازي في ثقلها أبواب طائرة “بوينج757″، وهو ما يوضح مدى التحصين الذي تتمتع به.

الهيكل مصنوع من سبيكة الفولاذ والألومنيوم والسيراميك والتيتانيوم، ليمنحها قدرة على مقاومة الرصاص، والانفجارات، وحتى الهجمات الكيميائية. أما الزجاج الأمامي والجوانبي سميك لدرجة أنه يصل إلى 13 سنتيمتراً، ولا يمكن اختراقه حتى بالرصاص الثقيل.

أما الإطارات، فهي من نوع خاص مغطاة بمادة “الكيفلار” المقاومة للانفجار، ويمكنها مواصلة السير حتى بعد تلفها بالكامل. ويحتوي خزان الوقود على “رغوة” مضادة للاشتعال تمنع انفجاره في حال تعرضه لإطلاق نار أو صدمة مباشرة.

داخل المقصورة، كل شيء مُصمم لحماية الرئيس في أي ظرف. فالمقصورة محكمة الإغلاق ضد الغازات السامة، ومزودة بنظام متقدم لتنقية الهواء و إمداد داخلي بالأوكسجين، بالإضافة إلى أكياس دم مطابقة لفصيلة دم الرئيس لاستخدامها في حالات الطوارئ الطبية. كما تتوافر أجهزة لإطفاء الحريق، ووسائل اتصال مشفرة تربط الرئيس مباشرة بالبيت الأبيض والبنتاجون.

ولا تقتصر امكانيات “الوحش” على الدفاع فقط ؛ إذ يُعتقد أنها مزودة بوسائل هجومية أيضًا، مثل قنابل الغاز المسيل للدموع وأنظمة لإطلاق الدخان وقنوات لإفراز الزيت على الطريق لتعطيل المركبات الملاحقة، وهي تجهيزات لا تُؤكد رسميًا لكنها تظل جزءًا من الأسطورة المحيطة بها.

تُقدّر تكلفة السيارة الواحدة بنحو مليون ونصف دولار أمريكي، بينما بلغت تكلفة تطوير البرنامج الكامل الذي أنتجها عشرات الملايين. إنها، ببساطة، أقوى سيارة في العالم ، تتحرك ببطء ولكن بثقة، حاملةً على متنها الشخص الأكثر حماية على وجه الأرض.