أستاذ في جامعة نيفادا الأمريكية يقتل ثلاثة أعضاء هيئة تدريس

شهدت جامعة نيفادا فرع لاس فيجاس (يو إن إل في) حادثة مروعة عندما قام أستاذ جامعي في السادسة والستين من عمره بتنفيذ هجوم مسلح وقد تم حرمانه من وظائفه في العديد من كليات وجامعات ولاية نيفادا الأمريكية وقرر أن يقوم بفعل مروع داخل الحرم الجامعي.

وقد دخل الأستاذ المذكور المبنى الجامعي وكان يحمل خزائن مسدسات في حزامه وقام بإطلاق النار على ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس مما أدى إلى وفاتهم، وبعد ذلك تم قتل الجاني بنيران الشرطة في تبادل لإطلاق النار.

وقد عثرت الشرطة على المهاجم وهو يحمل تسعة مخازن لمسدس من عيار 9 ملليمتر والتي اشتراها بشكل قانوني في العام الماضي.

كما عثرت الشرطة على قائمة بأهداف كان المهاجم يعتزم استهدافها على الرغم من أن أيًا من الضحايا لم يكن مدرجًا في تلك القائمة.

وقد تم تصفية المهاجم بعد حوالى 10 دقائق من تلقي التقارير الأولية عن إطلاق النار، وقد وقعت الحادثة في (قاعة بيم) وهي مبنى تابع لكلية إدارة الأعمال.

ولم يتم التوصل إلى دافع الهجوم حتى الآن وتحقق الشرطة في الأسباب وراء هذا العمل العنيف الذي أسفر أيضًا عن إصابة أستاذ زائر يبلغ من العمر 38 عامًا وتهديده بالحياة حيث يرقد في المستشفى حاليًا.

ووفقًا لما صرح به كيفن مكماهيل عمدة مقاطعة كلارك فقد وصل المهاجم إلى حرم الجامعة في الساعة 11:28 صباحًا أي قبل حوالي 15 دقيقة من وقوع إطلاق النار، وكان يستقل سيارة لكزس وقد قام بركنها في مكان قريب من كلية إدارة الأعمال.

بحسب مكماهيل فإن التقارير الأولى عن إطلاق النار جاءت في الساعة 11:45 صباحا وقد كان الطلاب والأساتذة المذعورون في الفصول الدراسية والمكاتب بينما كان المسلح يتجول في الطوابق الثلاثة العليا. وقد احتشدت شرطة الجامعة والمدينة داخل وخارج المبنى، وقال رئيس شرطة الجامعة دم غارسيا إن أول ضابط جامعي وصل إلى كلية إدارة الأعمال في غضون 78 ثانية من تقرير إطلاق النار.

وبالقرب من المدخل الرئيسي فقد رأى ضباط الجامعة بوليتو يغادر المبنى وأطلق النار عليهم حسبما جاء في بيان صادر عن إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس ليلة الخميس، وقد ردّ الضباط بإطلاق النار على بوليتو فقتلوه في مكان الحادث.