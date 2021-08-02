أسباب تسريب المياه من المكيف السبلت وطريقة إصلاحه
أصبحت المكيفات من الأشياء الأساسية التى لا غنى عنها فى العديد من المنازل والمكاتب التى تتواجد فى الأماكن التى ترتفع بها درجات الحرارة، ولكن بسبب كثرة الاهمال فى استخدام المكيفات والاستعمال الخاطئ قد يؤدى ذلك إلى حدوث تسريب مياه أو تلف أو عطل فى المكيف، مما يتطلب الأمر الإتصال بإحدى شركات الصيانه لإصلاح المشكلة التى توجد فى المكيف، لذا خلال مقالنا سوف نستعرض معكم أسباب حدوث تسريب للمياه فى التكييفات و كيفية إصلاح هذه المشكلة.
سبب حدوث تسريب المياه فى المكيف السبلت
يوجد أكثر من سبب يؤدى إلى حدوث تسريب مياه فى المكيف السبلت، والأسباب كالتالى:
- فى حالة حدوث أى خلل أو تلف فى الوعاء الذى يتم حفظ المياه المكثفة بداخله أو زيادة امتلائه عن الحد الطبيعى يؤدى ذلك إلى حدوث تنقيط مياه من المكيف.
- فى حالة حدوث إنسداد فى الأنبوب الخاص بتصريف المياه المكثفة الزائدة فى المكيف يؤدى ذلك إلى حدوث تراكم للمياه وبالتالى يؤدى إلى حدوث تسريب فى المياه فى المكيف.
- فى حالة حدث تراكم للمواد الصلبة و الأتربة داخل الفلاتر التى توجد فى المكيف يؤدى ذلك لمنع سريان المياه بالتالى يحدث تنقيط وتسريب للمياه.
اصلاح مشكلة تنقيط المكيف السبلت
سوف نستعرض معكم خلال السطور القادمة عدة طرق لإصلاح مشكلة تنقيط المياه فى المكيف دون الحاجة إلى فنى الصيانة:
- عند وجود تلف فى وعاء المياه المكثفة يتم إصلاحه من خلال إستخدام مادة الإيبوكسي Epoxy وهى تعتبر مادة كيميائية لاصقة، أما فى حالة كان الوعاء فى غاية السوء يتم استبداله بوعاء آخر جديد.
- عند انسداد أنبوب التصريف يتم إصلاحه عن طريق استعمال المكانس الكهربائية أو عن طريق إضافة المواد المبيضة إلى أنبوب التصريف وذلك لإذابة الأوساخ والقاذورات كل سته أشهر من أجل حمايته من الانسداد.
- كما يتم عمل تنظيف بشكل دورى للمكيف وذلك لحمايته من من حدوث تسريب مياه أو تلف.
- فى حالة تم اتباع الخطوات السابقة لحل مشكله التسريب واستمرت المشكلة فإنه من الضرورى طلب فنى الصيانة لحل تلك المشكله.