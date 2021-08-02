أسباب تسريب المياه من المكيف السبلت وطريقة إصلاحه

أصبحت المكيفات من الأشياء الأساسية التى لا غنى عنها فى العديد من المنازل والمكاتب التى تتواجد فى الأماكن التى ترتفع بها درجات الحرارة، ولكن بسبب كثرة الاهمال فى استخدام المكيفات والاستعمال الخاطئ قد يؤدى ذلك إلى حدوث تسريب مياه أو تلف أو عطل فى المكيف، مما يتطلب الأمر الإتصال بإحدى شركات الصيانه لإصلاح المشكلة التى توجد فى المكيف، لذا خلال مقالنا سوف نستعرض معكم أسباب حدوث تسريب للمياه فى التكييفات و كيفية إصلاح هذه المشكلة.

سبب حدوث تسريب المياه فى المكيف السبلت

يوجد أكثر من سبب يؤدى إلى حدوث تسريب مياه فى المكيف السبلت، والأسباب كالتالى:

فى حالة حدوث أى خلل أو تلف فى الوعاء الذى يتم حفظ المياه المكثفة بداخله أو زيادة امتلائه عن الحد الطبيعى يؤدى ذلك إلى حدوث تنقيط مياه من المكيف.

فى حالة حدوث إنسداد فى الأنبوب الخاص بتصريف المياه المكثفة الزائدة فى المكيف يؤدى ذلك إلى حدوث تراكم للمياه وبالتالى يؤدى إلى حدوث تسريب فى المياه فى المكيف.

فى حالة حدث تراكم للمواد الصلبة و الأتربة داخل الفلاتر التى توجد فى المكيف يؤدى ذلك لمنع سريان المياه بالتالى يحدث تنقيط وتسريب للمياه.

اصلاح مشكلة تنقيط المكيف السبلت

سوف نستعرض معكم خلال السطور القادمة عدة طرق لإصلاح مشكلة تنقيط المياه فى المكيف دون الحاجة إلى فنى الصيانة: