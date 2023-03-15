أسئلة وأجوبة هامة بخصوص “بطاقة إيفاء” لـ منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عام

بطاقة “إيفاء” هي ثمار بروتوكول تعاون مبرم فى 5 يوليو 2022، بين وزارة الشئون الإجتماعية بحكومة الوفاق الوطنية الليبية ومصرف الجمهورية، وهى عبارة عن بطاقة بنكية مخصصة للإستعمال المحلى داخل المتاجر ونقاط البيع المنتشرة محلياً فى حدود قيمة منحة الزوجة والبنات ويمكن سحب قيمة المنحة نقداً أيضاً من خلال ماكينات الصراف الآلي طبقاً للوائح وقوانين الصرف.

كيف يمكننى إستخراج وطباعة بطاقة إيفاء؟

يمكنك التقدم بطلب للحصول على بطاقة إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق 18 عام من خلال إرسال رسالة نصية من الهاتف الخاص بك إلى رقم 11111، على أن يكون محتوى الرسالة هو رقم الهوية الوطنية ورقم القيد ورقم البلدية على أن تكون بهذا الشكل (رقم الهوية الوطنية # رقم القيد # رقم البلدية) ويجب أن تكون بدون مسافات مثل (٠٠٠#٥٥٥٥٥#٢١٩٠٠٠٠٠٠٠٠).

بعد إتمام الخطوة السابقة، إنتظر رسالة من مصرف الجمهورية تفيد بأنه سيتم التواصل معك لاحقاً لإستلام بطاقة إيفاء المصرفية الخاصة بك.

لقد تلقيت الرسالة الأولى، متى سأتلقى الرسالة الثانية لكي استلم بطاقتي؟

منذ إستلامك الرسالة الأولى من مصرف الجمهورية، سيقوم المصرف، بالإعداد وتجهيز وطباعة بطاقة إيفاء المخصصة لك، ويعمل على إرسالها إلى ديوان عام وزارة الشئون الإجتماعية، وتتولى الوزارة إجراءات إرسالها للفرع الخاص بك حسبما حددت كود البلدية فى الرسالة التى أرسلتها، وعند الإنتهاء من الطباعة ستستلم رسالة ثانية، والتى تفيد بأن بطاقة إيفا الخاصة بك جاهزة وتستطيع الحصول عليها من الفرع.

قمت بإستلام بطاقة “إيفاء”.. ماذا أفعل بعدها؟

بعد إستلامك بطاقتك من الفرع سيقوم بإرسال رسالة نصية على هاتفك، صادر من الرقم المخصص لذلك وهو 15051 تحتوى الرسالة على الرقم المسلسل لبطاقتك والرقم السري للبطاقة لإستخدامة فى الصرف من ماكينات الصراف الآلى، وتخبرك الرسالة بأن البطاقة تم تفعيلها وجاهزة للإستخدام.

وفور إستلام تلك الرسالة يجب أن تتأكد من تطابق رقم المسلسل المدون على البطاقة مع الرقم الموجود بالرسالة، و في حالة وجود خطأ أو إختلاف فى الرقم، لابد من الرجوع للفرع الذى إستلمت منه البطاقة وإبلاغه لتصحيح الخطأ.

ما هي الطرق المتاحة لإستخدام بطاقة إيفاء؟