أزمة جديدة في اسرائيل، انسحاب محتمل لاسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” بسبب كلمات أغنية

وجدت إسرائيل نفسها في أزمة جديدة وهذه المرة بسبب مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” وذلك جراء مشاركة إحدى المطربات الاسؤائيليات بأغنية مثيرة للجدل و”غير محايدة” بحسب ما وصفتها اللجنة المنظمة لمسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن”، تُقام مسابقة الأغنية الأوروبية سنويا وستقام هذه النسخة من المسابقة في السويد ويشارك فيها عشرات المتسابقين يتنافسون للفوز بجائزة الأغنية الأوروبية، وقامت اللجنة المنظمة للمسابقة بالتدقيق في كلمات أغنية “مطر أكتوبر” التي ستشارك بها ممثلة إسرائيل “عدن جولان” وبعد التدقيق في كلمات الأغنية وُجد أنها تحمل دلالات تعاطف مع قتلى اسرائيل وهو ما تم التعامل معه على أنه دلالات سياسية وهو ما يخالف أحد أبرز بنود مسابقة الأغنية الأوروبية التي تطالب المشاركين فيها بالحياد، بدأت تلك الأزمة بعد تسريب كلمات أغنية “مطر أكتوبر” التي ستشارك بها المطربة الإسرائيلية ضمن المسابقة.

يذكر بانه في السنوات السابقة أُجبر ممثلين وطنيين لبلدانهم والذين يشاركون في مسابقة الأغنية الأوروبية على تغيير كلمات أغانيهم بسبب الدلالات السياسية التي تحملها تلك الأغاني حيث إنه في عام 2009 انسحبت جورجيا من مسابقة الأغنية الأوروبية بعد رفض مشاركتها بإحدى الأغنيات التي تحمل دلالة وإشارات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشأن مشاركة المطربة الإسرائيلية إيدين جولان بأغنية مطر أكتوبر يقول المنظمين بأن اتحاد الإذاعات الأوروبية حاليا يقوم بعمل تدقيق في كلمات الأغاني وسيتم اتخاذ القرار النهائي والإعلان عنه قريبا وإذا تم اعتبار أن الأغنية غير مقبولة لأي سبب من الأسباب فسيتم منح المذيعين الفرصة لتقديم أغاني جديدة أو كلمات جديدة للمنافسة مرة أخرى، ورفضت هيئة البث الإسرائيلي “كان” طلب تغيير كلمات الأغنية حيث غردت الاذاعة الإسرائيلية على منصة اكس بأنه لا توجد أي نية لاستبدال الأغنية أو البعض من كلماتها مما يعني عدم الموافقة عليها من قبل اتحاد البث الأوروبي وإذا حدث ذلك فلن تتمكن إسرائيل من المشاركة في المسابقة الذي ستقام في شهر مايو المقبل، هددت اسرائيل بالانسحاب من المسابقة بحسب ما قالت حيث أن وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر كان قد اتصل برئيس اتحاد الإذاعات الأوروبية ليطلب من اللجنة الموافقة على الأغنية كما هي وإلا فإن إسرائيل ستنسحب من المسابقة.

أغنية مطر أكتوبر:

أغنية مطر أكتوبر هي أغنية من قِبل المطربة “عدن جولان” أو “ايدين غولان” كما يطلق عليها والتي تشارك تحت راية الكيان الصهيوني وتحمل كلمات أغنيتها دلالة إلى الضحايا الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم ضمن عملية طوفان الأقصى حيث تشير الأغنية إلى ضحايا عملية الطوفان في الـ 7 من أكتوبر وتقول كلمات الأغنية “لا أزال مبللاً من أمطار أكتوبر”، ووصفت المغنية إيدين جولان الأغنية بأنها أغنية مؤثرة وقوية على حد تعبيرها، كما أن الأغنية تحمل دلالات عامية عسكرية تشير إلى التعاطف مع قتلى الحرب، أثار الاستبعاد المحتمل لإسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية جدلًا واسعاً وسجالاً على منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية حيث كتب وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار على منصة إكس تويتر سابقا بأنه سيكون من الفضيحة استبعاد أغنية أمطار أكتوبر من مسابقة الأغنية الأوروبية ووصف هو الآخر الأغنية بأنها أغنية مؤثرة تعبر عن مشاعر الشعب والوطن هذه الأيام واستبعد كون الأغنية سياسية.