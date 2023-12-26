كشفت آنى باداليان، “المتحدثة” الرسمية باسم وزارة الخارجية في دولة أرمينيا، عن تلقي بلادها نسخة جديدة من المقترحات المتعلقة بالسلام، والتي تم اقتراحها من قبل وزارة الخارجية الأذربيجانية، حيث تعلق تلك المقترحات الجديدة بإقرار السلام بين الدولتين، من خلال توقيع البلدين على معاهدة رسمية يلتزم بها الطرفين.

أرمينيا تتلقى مقترحات السلام من الخارجية الأذربيجانية

وأوضحت باداليان، أن بلادها تلقت مجموعة من الاقتراحات الجديدة من الخارجية الأذربيجانية، والتي تتعلق بإقرار معاهد سلام رسمية بين الدولتين، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”.

وتأتي تلك التصريحات، ردًا على تصريحات الخارجية الأذربيجانية في وقت سابق، والتي صرح فيها الوزير “جيهون بيراموف”، أن بلاده سلمت يريفان ردًا يتعلق بالحزمة التالية من المقترحات الخاصة بإقرار معاهدة سلام بين الدولتين.

وفي سبتمبر الماضي، أكد الوزير أن بلاده تستهدف إدماج المنتمين للعرق الأرمني والذين يقطنون في منطقة كاراباخ الأذربيجانية، وذلك على اعتبار أنهم مواطنين متساوين ولهم كافة الحقوق.

كما أكد جيهون، في ذلك الوقت، على رفض بلاده للوجود الأجنبي على أراضيها، حيث أوضح أن أي دولة في العالم لن تقبل بالوجود الأجنبي على أراضيها، وكان ذلك أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تدابير مكافحة الإرهاب

وأشار الوزير، إلى أنه نتيجة للتدابير الخاصة بـ “مكافحة الإرهاب” والتي أقدمت على أذربيجان، اضطرت أرمينيا والنظام غير الرسمي الموالي لها للموافقة على نزع السلاح، بالإضافة إلى حل جميع الهياكل غير القانونية، بجانب سحب القوات من دولة أذربيجان، لافتًا إلى أن بلاده عكفت على تطبيق نزع السلاح بصورة عملية، بجانب تسريح المقاتلين وإعادة الإدماج على أرض الواقع.

وشدد على استعداد بلاده لإجراء حوارًا حقيقيًا لإقرار السلام، على أن تكون المفاوضات يسودها الاحترام المتكافئ والمتبادل بين البلدين، ووجوب مراعاة المصالح المشروعة لكل دولة، وأوضح أن بلاده لديها قناعة راسخة بوجود فرصة تاريخية لإقامة علاقات جوار جيدة بين البلدين، والتعايش جنبًا إلى جنب خاصة وأن كلا الدولتين تتمتعان بالسيادة داخل حدودها المتعرف بها على المستوى الدولي.

ولفت وزير الخارجية الأذربيجاني، إلى أهمية مشاركة “الأطراف الدولية” صاحبة الكلمة في تلك العملية، خاصة من الأطراف التي لديها استعداد كامل في “دعم” الدولتين بخصوص سعيهما لإقرار السلام بشكل محايد ومتكافئ.