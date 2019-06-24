أردوغان يقترب من الهاوية.. فوز المعارضة في إسطنبول ضربة لأردوغان

توجهت المعارضة الرئيسية في تركيا إلى فوز حاسم يوم الأحد في انتخابات إسطنبول التي أعيد انتخابها، حيث وجهت واحدة من أكبر الضربات للرئيس رجب طيب أردوغان خلال16 عاماً في السلطة ووعد ببداية جديدة في أكبر مدينة في دولة تركيا.

كان يتصدر 54% من (CHP)، مرشح عمدة حزب الشعب الجمهوري العلماني إكرام أوغلو، قال المذيعون الأتراك إن أردوغان، مع فتح أكثر من 99 % من الأصوات (AKP) الأصوات مقابل 45 % لمرشح حزب العدالة والتنمية.

وقال أوغلو لأنصاره اليوم، جدد 16 مليون من سكان إسطنبول إيماننا بالديمقراطية وجددوا ثقتنا بالعدالة، حيث هنأ خصمه في حزب العدالة والتنمية، رئيس الوزراء السابق بينالي، وتمنى له كل التوفيق في خدمة إسطنبول، المركز التجاري لتركيا.

فاز أوغلو بالانتخابات البلدية الأصلية في 31 مارس بفارق ضئيل دفع حزب العدالة والتنمية ذي الجزور الإسلامية إلى المطالبة بإعادة الانتخابات، مستشهداً بما قال إنه مخالفات في التصويت.

أثار قرار مجلس الانتخابات العليا منح هذا الطلب انتقادات حادة من حلفاء تركيا الغربيين ومن معارضي أردوغان في الداخل، مما أثار مخاوف بشأن حكم القانون وإثارة المخاطر في إعادة الانتخابات التي اعتبرها العديد من الأتراك بمثابة اختبار لديمقراطية بلادهم.

حدد المذيعون تقدم حزب الشعب الجمهوري يوم الأحد بحوالي 700000 صوت، متفوقاً على ما يقرب من 13000 صوت في مارس، وقال مجلس الانتخابات أنه سيعلن نتائج الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

قال أوغلو، وهو رجل أعمال سابق وعمدة المنطقة الذي شن حملة شاملة وتجنب انتقاد أردوغان، إنه على استعداد للعمل مع حزب العدالة والتنمية لمعالجة مشاكل إسطنبول، بما في ذلك حاجز النقل الخاص بها واحتياجات اللاجئين السوريين.

وقال في هذه الصفحة الجديدة في إسطنبول، ستكون هناك عدالة ومساواة ومحبة وتسامح من الآن وصاعداً، بينما سينتهي تفريغ الأموال العامة، والغرور، وتهريب الآخر.

إن إلقاء السلطة في مكتب رئيس البلدية قد يلفي مزيداً من الضوء على ما قاله أوغلو بأنه كان في عداد المفقودين، مليارات الليرات في بلدية إسطنبول، التي تبلغ ميزانيتها حوالي 4 مليارات دولار.

شغل أردوغان نفسه منصب عمدة إسطنبول في التسعينات قبل أن يبدأ حياته السياسية الوطنية، وسيطر على السياسة التركية أولاً كرئيس للوزراء، ثم كرئيس، ترأس سنوات من النمو الاقتصادي القوي، لكن النقاد يقولون إنه أصبح متسلطاً بشكل متزايد وغير متسامح مع المعارضة.

إذا تم التأكيد على ذلك، فإن هذه الهزيمة الثانية في إسطنبول ستكون بمثابة إحراج كبير للرئيس ويمكن أن تضعف ما بدا حتى وقت قريب أنه قبضته الحديدية على السلطة، وكان قد شن حملة قوية في إسطنبول واستهداف أوغلو مباشرةً بتهمة الكذب والغش.

يقول المحللون إن هذه الخسارة قد تؤدي إلى تعديل وزاري في أنقرة وتعديلات في السياسة الخارجية، وقد يؤدي ذلك إلى إجراء الانتخابات وطنية قبل عام2023 كما هو مقرر، على الرغم من أن زعيم الحليف القومي لحزب العدالة والتنمية قلل من هذا الاحتمال.

وقال زعيم حزب الحركة القومية المتحدة ديفلت باهشيلي، يجب أن تعود تركيا الآن إلى جدول أعمالها الحقيقي، يجب أن تنتهي العملية الانتخابية في هذا السياق، سيكون الحديث عن انتخابات مبكرة من بين أسوأ الأشياء التي يمكن القيام بها لبلدنا.

الاقتصاد التركي في حالة ركود الآن وهددت الولايات المتحدة، حليفها في حلف شمال الأطلسي، بفرض عقوبات إذا مضى أردوغان في خطط تثبيت الدفاعات الصاروخية الروسية.

أدى عدم اليقين بشأن مصير إسطنبول والتأخير المحتمل في الإصلاحات الاقتصادية الأوسع إلى إبقاء الأسواق المالية، على حافة الهاوية، حيث تراجعت عملة الليرة التركية بعد قرار إلغاء تصويت مارس وانخفضت بنسبة 10% تقريباً هذا العام جزئياً بسبب التوتر الانتخابي.

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