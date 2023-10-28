أردوغان: على إسرائيل أن تخرج فوراً من “حالة الجنون” وأن توقف هجماتها على قطاع غزة

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعوة إسرائيل بأن تخرج على الفور من حالة الجنون، وأن توقف هجماتها على قطاع غزة.

أردوغان- المصدر: الاناضول

جاء ذلك عبر تدوينة قصيرة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” اليوم السبت، وأضاف أردوغان “أدعو جميع إخوتي إلى تجمع فلسطيني كبير في مطار أتاتورك بإسطنبول اليوم، وسنجعل هذه الدعوات أقوى ونصرخ بأننا واقفون إلى جوار الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي“.

وفي ثنايا حديثه عن قصف إسرائيل لقطاع غزة، تطرق أردوغان إلى القول بأن “تكثيف القصف الإسرائيلي على غزة ليلة أمس واستهدافه النساء والأطفال والمدنيين العزل والأبرياء مرة أخرى، زاد من الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة.

يشار إلى أنه في 7 أكتوبر الجاري، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة عملية “طوفان الأقصى“، ردًا منها على الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنيين الإسرائيليين المتواصلة بحق شعب فلسطين في القدس وغيرها.

وفي الجانب الأخر أطلقت إسرائيل وجيشها عملية مضادة أسمتها “السيوف الحديدية“، وما زالت تواصل هجومها المكثف وقصفها المتواصل على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون من أوضاع متدهور معيشيا نتيجة حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2005.