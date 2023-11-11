أردوغان: القدس خط أحمر ويجب محاسبة إسرائيل

قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال القمة الإسلامية والعربية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تسوية دائمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقال بالنص أن “القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين”.

أردوغان- المصدر: trt

لا يمكننا قبول ذلك

ونوه أردوغان خلال كلمته بالقمة إلى أن إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث السابع من أكتوبر بقتل المدنيين الأبرياء والأطفال، والنساء وقال بأنه “لا يمكننا قبول ذلك”.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل يجب أن تحاسب على جرائمها الإنسانية، ولابد من بدء التحقيق اللازم.

وبدأت اليوم، السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالعاصمة السعودية، الرياض، لبحث آخر المستجدات فيما يخص العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.