أردوغان: القدس خط أحمر ويجب محاسبة إسرائيل
قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال القمة الإسلامية والعربية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تسوية دائمة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقال بالنص أن “القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين”.
لا يمكننا قبول ذلك
ونوه أردوغان خلال كلمته بالقمة إلى أن إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث السابع من أكتوبر بقتل المدنيين الأبرياء والأطفال، والنساء وقال بأنه “لا يمكننا قبول ذلك”.
وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل يجب أن تحاسب على جرائمها الإنسانية، ولابد من بدء التحقيق اللازم.
وبدأت اليوم، السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالعاصمة السعودية، الرياض، لبحث آخر المستجدات فيما يخص العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة.
الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في القمة العربية الإسلامية بالرياض: أولويتنا في هذه المرحلة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة.. مزيد من التفاصيل مع مراسلة TRT عربي pic.twitter.com/Njos27ul6X
— TRT عربي (@TRTArabi) November 11, 2023