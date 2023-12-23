أخبار عالمية

«أخبار عالمية»… الولايات المتحدة توسع سلطات العقوبة على روسيا

فاطمة شكري مختار

من جانب الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة، مع حلفائنا وشركائنا، ملتزمة بالحد من استخدام روسيا للنظام المالي الدولي للمضي قدماً في حربها على أوكرانيا.

ووضح هذا البيان أنه كخطوة تالية في هذا الجهد، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة على أمر تنفيذي لتوسيع قدرة الولايات المتحدة على استهداف المؤسسات المالية الموجودة خارج روسيا والتي تسهل المعاملات التي تشمل القاعدة الصناعية العسكرية الروسية.

والأمر الجديد أيضاً أن الولايات المتحدة حظرت استيراد بعض السلع المستخرجة أو المنتجة أو المحصودة في روسيا إلى الولايات المتحدة، حتى لو تم تحويلها بشكل كبير إلى دولة ثالثة.

صورة للرئيس الروسى مصدر الصورة _ موقع:_ BBC

وأكد الإجراء المتخذ اليوم على حاجة المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم إلى التأكد من أنها لا تسهل الأنشطة التي تدعم المجهود الحربي الروسي وتنفذ ممارسات العناية الواجبة التي تحميها من الاستغلال من قبل شبكات المشتريات الروسية، وستحاسب الولايات المتحدة المؤسسات التي تفشل في تنفيذ التدابير المناسبة.

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عن الكاتب:
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فاطمة شكري مختار

طالبه في جامعة حلوان كلية الآداب قسم اللغة عربية

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