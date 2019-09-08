أخبار صحة الشيخ صباح الأحمد “أمير الكويت” اليوم الأحد 8 سبتمبر







يتابع الملايين أخبار صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حيث يتمنى الجميع لسموه كامل الصحة والعافية وأن يعود للكويت سالما متعافيا، هذا ويذكر أنه في أغسطس 2019 قد أعلن الديوان الأميري الكويتي عن تعافي سمو أمير الكويت من عارض صحي تعرض له، وفي نفس التوقيت أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي تعافي الشيخ صباح الأحمد من وعكة صحية تعرض لها.







هذا ونتابع معكم أخر أخبار الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد صاحب الشعبية الكبيرة في كل الوطن العربي لمواقفه المتميزة والأخوية مع الجميع، والشيخ صباح الأحمد هو أمير الكويت الخامس عشر، وهو الابن الرابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، يتولى حكم الكويت من يناير 2006، وهو من مواليد الجهراء بالكويت عام 1929 ويبلغ من العمر الان 90 عاما.

أخبار صحة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت اليوم الأحد 8 أغسطس







أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، عن دخول الشيخ صباح الأحمد لأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف وزير الديوان الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت دخل المستشفى في أمريكا لاستكمال الفحوصات الطبية، مضيفا أنه تم تأجيل لقاء الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.