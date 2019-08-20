أخبار الشارقة.. بمزايا مذهلة.. تدشين دراجة رياضية صديقة للبيئة

مارس الرياضة، ووفر الطاقة، وتابع صحتك تلك هي المزايا المبهرة للدراجة الرياضية التي دشنتها بلدية الشارقة رسميا، وهي دراجة رياضية صديقة للبيئة، مصنوعة من مكونات تم إعادة تدويرها، وقالت بلدية الشارقة “أن الدراجة الرياضية الجديدة، تعمل على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية”، حيث يمكنك من شحن جوالك عن طريق الدراجة، كما تقوم الدراجة بتخزين الطاقة الكهربائية لاستخدامها في الكثير من الاستخدامات الأخرى.

هذا وتهدف الدراجة الرياضية الجديدة طبقا لبيان بلدية الشارقة إلى توفير الطاقة الكهربائية والحفاظ على البيئة عن طريق إعادة تدوير المكونات المختلفة، ومن مزايا الدراجة التي تم تدشينها في الشارقة، تقديم متابعة دقيقة لمعدل ضربات القلب، كما تقدم متابعة لمعدل كمية حرق السعرات الحرارية، إلى جانب العديد من القياسات الأخرى.

الدراجة الرياضية الصديقة للبيئة في الشارقة، خرجت للنور بالتعاون بين قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية بالشارقة بالتعاون مع إدارة النقليات ببلدية الشارقة.