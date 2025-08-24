أحمد الشرع: أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن أي اتفاق أمني مع إسرائيل أو تطبيع سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974.

وأكد الرئيس السوري المؤقت خلال لقائه مع وفد من الإعلاميين العرب، أن “أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة العربية لن أتردد في اتخاذه”، وأشار الشرع إلى أنه هناك بحث ونقاش متقدم بخصوص اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

ومن جانبها فقد أعلنت وزارة الخارجية السورية، أمس السبت، أنه لا صحة مطلقا للأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول وجود توقيع اتفاق أمني وشيك بين دمشق وتل أبيب في 25 سبتمبر المقبل، وهذا ما تم تأكيده أيضا من إدارة الإعلام بالوزارة.