أخبار عالمية

أحمد الشرع: أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974

أحمد مراد

قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن أي اتفاق أمني مع إسرائيل أو تطبيع سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974.

أحمد الشرع: أي اتفاق مع إسرائيل سيكون على أساس خط الهدنة لعام 1974

وأكد الرئيس السوري المؤقت خلال لقائه مع وفد من الإعلاميين العرب، أن “أي اتفاق أو قرار يخدم مصلحة سوريا والمنطقة العربية لن أتردد في اتخاذه”، وأشار الشرع إلى أنه هناك بحث ونقاش متقدم بخصوص اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

ومن جانبها فقد أعلنت وزارة الخارجية السورية، أمس السبت، أنه لا صحة مطلقا للأنباء التي تم تداولها مؤخرا حول وجود توقيع اتفاق أمني وشيك بين دمشق وتل أبيب في 25 سبتمبر المقبل، وهذا ما تم تأكيده أيضا من إدارة الإعلام بالوزارة.

 

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.