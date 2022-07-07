فيديو.. بروفيسور ياباني وأحد تلاميذ العالم الشهير “ستيفن هوكينج” ينطق الشهادتين ويُعلن دخول الإسلام

أعلن المهندس السوري المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة “محمد الحجي” دخول البروفيسور الياباني “يو شي تاكا موزو” الإسلام، أمسِ الأربعاء، حيث قام “الحجي” بتلقين العالم الياباني الشهادتين خلال مقطع فيديو وثَّق تلك اللحظات المؤثرة.

العالم الياباني “يو شي تاكا موزو” يدخل الإسلام وينطق الشهادتين

وفي مقطع فيديو نشره المهندس محمد الحجي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر خلاله الحجي برفقة البروفيسور “تاكا موزو” للإعلان عن دخول العالم الياباني الإسلام ونطق الشهادتين باللُّغة العربية.

وأوضح المهندس محمد الحجي أنَّ البروفيسور والعالم الياباني “يو شي تاكا موزو” قد دخل تحت راية الإسلام بتاريخ 6 -7-2022 في مدينة دبي، مؤكِّداً أنَّ العالم الياباني كان قد قرر الدخول في الإسلام بمحض إرادته بعد أن رأى عدداً من البراهين التي تؤكِّد صحة رسالة الإسلام والقرآن الكريم وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

البروفيسور “تاكا موزو” يختار لنفسه اسماً جديداً

وأضاف المهندس السوري المقيم في إمارة دبي أنَّ العالم والبروفسور الياباني الذي اختار لنفسه اسم “محمد راشد” هو أحد تلاميذ عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج، وكان قد أبدى إعجابه الكبير باللغة العربية لغة القرآن الكريم الذي وجد فيه تطابقاً كبيراً مع معتقداته العلمية حول “إنشاء وبداية الكون”

العالم محمد راشد يحمل شهادة الدكتوراه في الفيزياء الكونية

يُذكر أن العالم والباحث البروفسور تاكا موزو “محمد راشد” يبلغ من العمر 42 سنة، وهو متزوج وأب لطفلين، يحمل شهادة الدكتوراه في علوم الفيزياء الكونية وعلم النجوم والفضاء من جامعة طوكيو اليابانية، وله العديد من الأبحاث في جامعة كامبردج في المملكة المتحدة، إضافة إلى مجموعة من المؤلفات المنشورة في اليابان. وعدة برامج بحثية منشورة ومسموعة في وسائل إعلام مختلفة.

الدكتور محمد راشد قرر الاستقرار في دبي

كما أعلن المهندس محمد الحجي أن البروفسور الياباني “محمد راشد” قد غادر إلى بلاده بعد إعلان إسلامه، على أن يعود بعد فترة قصيرة ويقوم بإصدار شهادة إسلامه بشكل رسمي وحسب الأصول القانونية المعتمدة في دولة الإمارات، حيث يعتزم البقاء والاستقرار في دبي.

بدوره قدَّم المهندس محمد الحجي كتاب “الشيخ محمد بن راشد” للعالم الياباني الكبير، ليذهب به إلى اليابان، كما أشاد الحجي بحضارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.