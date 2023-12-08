أبو عبيدة يُعلن تدمير 135 آليةً عسكريةً للاحتلال الصهيوني خلال 72 ساعة، والبيلي يدعوه لتعليم نساء غزة “الحجاب الشرعي”

أعلن أبو عبيدة المتحدِّث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الخميس، أن المقاومة الفلسطينية قد تمكَّنت خلال الأيام الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً بشكلٍ كلي أو جزئي في كافة محاور القتال داخل قطاع غزة، إضافة إلى سقوط عشرات من جنود الاحتلال الصهيوني بين قتيل وجريح، يأتي ذلك فيما أثارت دعوات الشيخ هشام البيلي لأبي عبيدة بأن “يجاهد بالسنن” موجة من الغضب والكثير من الردود المُستنكرة، نجوم مصرية والتفاصيل.

أبو عبيدة يعلن تنفيذ عدد من العمليات ضد الاحتلال

وقد أكد”أبو عبيدة” المتحدِّث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام عبر تلجرام، أنَّ المقاومة الفلسطينية قد تمكَّنت خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 135 آليةً عسكريةً، مشيراً إلى قيام كتائب القسام بعددٍ من العمليات ومنها:

تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل التي كان يختبئ بداخلها جنود الاحتلال بعد تفخيخها. استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد. الاشتباك مع جنود الاحتلال من مسافة صفر، واستهداف حشود الاحتلال العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى. توجيه رشقات صاروخية مكثفة متنوعة وبمديات مختلفة نحو أهداف في عمق الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل نجل رئيس هيئة الأركان السابق

وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد أكَّد أمس الخميس، مقتل نجل الوزير بالمجلس الوزاري الحربي رئيس هيئة الأركان السابق غادي آيزنكوت، الرائد احتياط “غال مئير آيزنكوت” الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، خلال المعارك شمال قطاع غزة، كما اعترف الاحتلال الصهيوني بمقتل “الرائد (احتياط) جوناثان ديفيد ديتش، 34 عاماً، خلال المعارك جنوب القطاع.

هشام البيلي لـ أبو عبيدة: جاهد بالسُنن

يأتي ذلك فيما أثارت رسالة الشيخ المصري هشام البيلي للمتحدث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” التي قال فيها “يا أبو عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقاً، أعظم من الجهاد بالسيوف”، وطالبه بأن يُربي أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يربها على التوحيد، ويعلم أطفالها ونسائها من ربك وما دينك ومن نبيك”، كما دعاه لأن يُعلِّم نساء غزة الحجاب الشرعي، وكيف يعبدن الله، وكيف يموتن على التوحيد وعلى السنة.

استنكار واسع و”الصايغ” يُطالب “البيلي” بالسكوت

هذا وردَّ الشيخ توفيق الصايغ، على “البيلي” وطالبه بالسكوت، فيما اعتبر الشيخ والباحث أبو عمر أن كلام الشيخ هشام البيلي يهدف لفتح الطريق للصهاينة لأخذ ما تبقى من أرض فلسطين، متسائلاً “من الذي قال أن المجاهد يترك سيفه وسلاحه في الوقت الذي يجتاح فيه العدو بلاد المسلمين، مؤكِّداً أنَّ ذلك يخالف شرع الله وبديهيات العقل”.

كما استنكر آخرون اعتبار أهل غزة ونسائها جاهلين بالدين والسنن وغير ملتزمات بالحجاب الشرعي، فيما تسائل الشيخ مصطفى العدوي بماذا كان يجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والخندق وحنين”.

غياب أبو عبيدة يثير موجة من التساؤلات

يأتي ذلك فيما برزت عدد من التساؤلات حول سبب غياب الملثَّم أبو عبيدة عن الظهور الإعلامي بالصوت والصورة، منذ أيامٍ عديدة خلافاً لما كان معهوداً، في بداية المواجهات بين كتائب الشهيد عز الدين القسام والاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي، وبينما ادَّعت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي استشهاد أبو عبيدة، أكَّدت عدد من المصادر المتطابقة أنَّ غياب الملثَّم عن التصريحات الصوتية أو المرئية يأتي لأسباب أمنية بعد دخول طائرات التجسس البريطانية القادرة على تحديد مكان التسجيل المطابق لصوت أبو عبيدة إلى المعركة مؤخَّراً.