أبو عبيدة يتحدث بعد غياب، دعوات لـ “إضراب شامل” غداً، وفيديو احتراق مؤن الاحتلال يُثير الغضب في “إسرائيل”

بثت قناة الجزيرة قبل قليل كلمة مسجلة حصلت عليها للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، بعد حالة من الغياب والترقُّب، فيما استمرت فصائل المقاومة الفلسطينية بالتصدي للقوات البرية المتوغلة، ونصب الكمائن المُحكمة في خان يونس والفالوجا ومخيم جباليا، تزامناً مع قصف المستوطنات الصهيونية في غلاف غزة بما يؤكِّد احتفاظ كتائب الشهيد عز الدين القسام بقوتها وقدرتها على التحكم والسيطرة، بينما أظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام عناصر جيش الاحتلال الصهيوني بإحراق المؤن الخاصة به وهو ما أثار غضباً واسعاً في “تل أبيب”، نجوم مصرية والتفاصيل.

أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام - المصدر قناة الجزيرة

حصيلة الضحايا الرسمية حتى اليوم

ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 17 ألفاً و700 شهيد، إضافة إلى 48 ألفاً و780 جريح، فيما جاءت خسائر جيش الاحتلال الصهيوني التي تمَّ الإعلان عنها بشكلٍ رسمي على الشكل التالي:

التصنيف القتلى الجرحى العدد الحالة العدد الحالة الجنود والضباط الصهاينة منذ 7 أكتوبر 426 1,593 255 حالة حرجة بعد بدأ العملية البرية 102 559 127 حالة حرجة بعد الهدنة 29 416 في المستشفيات 40 منهم في حالة حرجة

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني اليوم

وفي حصاد التطورات الميدانية اليوم الأحد فقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس حتى الآن عن تنفيذ العمليات التالية:

استهدفت كتائب القسام بقذائف الياسين 105 عدداً من الدبابات الصهيونية المتمركزة في محاور القتال بقطاع غزة، من بينها دبابتان في منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأخرى شرق مدينة خان يونس، وأخرى في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع. قامت كتائب القسام بالإجهاز على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة. استهدفت كتائب القسام 6 آليات إسرائيلية وجرافة عسكرية غرب جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف مضادة للدروع. دوت صفارات الإنذار في مستوطنات ناحال عوز و”ياد مردخاي” و”نتيف هعسراه” بغلاف غزة الشمالي، إضافة إلى مستوطنات صوفا ونير إسحق وبري جان بغلاف غزة الجنوبي. قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تجمعات للصهاينة بمحيط المركز الثقافي شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون. استهدفت كتائب القسام بقذيفة مضادة للأفراد قوة صهيونية خاصة كانت متحصنة داخل مبنى غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أوقعت كتائب القسام قوتين خاصتين للاحتلال الصهيوني في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة وتمَّ الإجهاز على عناصر القوتين قبل الانسحاب من المكان بسلام. استهدفت كتائب القسام غرف قيادة الاحتلال الصهيوني شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذائف الهاون كما قصفت حشودا لجنود الاحتلال. أفادت وسائل إعلام باندلاع اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني في الأحياء الشرقية من مدينة غزة. استهدفت كتائب القسام 5 دبابات وناقلة جند و3 جرافات عسكرية صهيونية، بقذائف الياسين 105 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. استهدفت كتائب القسام 4 دبابات ميركافا وجرافة عسكرية صهيونية من نوع دي-9 في شارع الجلاء بمدينة غزة بالقذائف المضادة للدروع. كتائب القسام تتمكَّن من القضاء على قوة صهيونية تتكون من 15 جندياً بالكامل في منطقة المعري شمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كلمة مسجلة حصلت عليها الجزيرة للناطق باسم كتائب القسام #أبو_عبيدة#حرب_غزة pic.twitter.com/J7xQdh9JHq — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 10, 2023

مشاهد خاصة للجزيرة لنقل مروحيات عسكرية جنودا إسرائيليين أصيبوا جراء المعارك في الشجاعية وجباليا#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/2wvaxeIv5Y — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 10, 2023

كتل مموهة من الرغوة تتضمن أجهزة تجسس صهيونية

وكان جهاز الأمن الداخلي في غزة قد أعلن أنَّ طائرات مسيرة من نوع “كواد كابتر” أسقطت أجهزة تجسس في مختلف أنحاء القطاع، مؤكِّدة أنَّها تمكَّنت من اكتشاف بعض تلك الأجهزة، التي جاءت على شكل كتلة مموهة من الرغوة بداخلها جهاز التجسس.

وطالب الأمن الداخلي جميع المواطنين في قطاع غزة بضرورة إجراء مسح لمحيط وأسقف المباني خاصَّة العمومية أو المهجورة، والإبلاغ فور العثور على أي جسم مشبوه دون العبث فيه.

يخربونها بأيديهم.. إمدادات جيش الاحتلال تحترق

يأتي ذلك فيما وثَّق فيديو متداول على نطاق واسع قيام جنود الاحتلال الصهيوني بإحراق أطناناً من الإمدادات التي وصلتهم إلى غزة، بينما ترك الجنود أطناناً أخرى من المُعدات والمؤن مُهملة لتصبح بين القمامة، ما أثار تساؤلات حول قدرة القيادة الصهيونية على ضبط تحركات جنودها، وتسبب في إشعال موجة واسعة من الغضب في “الشارع الإسرائيلي”.

من أجل التدفئة.. جنود إسرائيليون يحرقون أطنانا من التبرعات وصلتهم في غزة "فيديو لجندي إسرائيلي في #غزة يثير الغضب في #إسرائيل يوثق فيه ترك جنود إسرائيليين أطناناً من المعدات والمؤن التي وصلتهم من التبرعات مهملة وحرق بعضها للتدفئة "#شاهد_سكاي pic.twitter.com/7evRTEY5eH — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) December 9, 2023