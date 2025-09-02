خطف ألباب الملايين حول العالم.. لماذا تخشى إسرائيل من صوت أبو عبيدة وسر مبالغة أفيخاي أدرعي في الإحتفاء باغتياله 

منذ السبت الماضي ومنذ أن أعلنت إسرائيل عن نجاحها في اغتيال أبو عبيدة، ولوحظ احتفاء بالغ من متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بهذا الأمر، حيث يقوم أفيخاي بنشر تدوينة مطولة كل عدة ساعات تقريباً عن الناطق باسم كتائب القسام الذي تزعم إسرائيل اغتياله، وحتى الآن لم تقم حماس بإصدار أي بيان رسمي عن مصيره، وهل هو حي يرزق أم نال الشهادة التي طالما كان يعمل من أجلها.

أبو عبيدة والإحتفاء الإسرئيلي باغتياله

وهذا الإحتفاء الإسرائيلي المبالغ فيه يدل على تأثير صوت أبو عبيدة عالمياً وفي الداخل الإسرائيلي، والرغبة الإسرائيلية في عدم خروج صوته وتعريف العالم العالم بما يحدث للجيش الذي لا يقهر على يد شباب حفاة وجوعى، وذلك كأصوات عشرات الصحفيين الذين قامت إسرائيل باغتيالهم في غزة منذ بدء الحرب، فإسرائيل لا تريد للعالم أن يعرف ما تقوم به من إبادة جماعية في القطاع المحاصر منذ سنوات، ولا تريد للعالم أن يعرف بتفاصيل تجويع شعب بأكمله وقتلهم أثناء تلقي المساعدات.

أبو عبيدة كان حينما يتم الإعلان عن كلمة له، كان الملايين حول العالم أجمع بما فيه إسرائيل ينتظرون كلمته، حيث استطاع أن يخطف ألباب الملايين بلثامه الفلسطيني وبزيه العسكري وبصدقه وبلاغته، وكانت صوره ترفع في أغلب المظاهرات التي جابت جميع العواصم الغربية دعماً لغزة ولحقوق الشعب الفلسطيني.

لماذا تحول أبو عبيدة إلى أيقونة عالمية

ومنذ انطلاق معركة الطوفان تحول أبو عبيدة لأيقونة من أيقونات المقاومة الفلسطينية، شأنه كشأن القادة الكبار في المقاومة، وكان من أهم أسباب تحوله إلى أيقونة عالمية، هو قيامة بعرض إنجازات وعمليات المقاومة في غزة، والتي كبدت إسرائيل خسائر فادحة، تم الكشف عن بعضها والبعض الآخر ما زال طي الكتمان، وذلك في الوقت الذي تريد إسرائيل أن لا تكشف عن حجم خسائرها ولا عن خيبة الجيش الذي لا يقهر، الذي مر عليه عامان في قطعة أرض صغيرة ولم يستطع حسم المعركة بالرغم من الدعم الأمريكي والعالمي اللامحدود لها، والحصار الشديد للمقاومة والشعب الفلسطيني في غزة.

وكان صوت أبو عبيدة الحازم وكلماته المحسوبة ومصداقيته وفصاحته وقوة لغته العربية سبباً في شعبيته العالمية الكبيرة، لدرجة أنه منذ أيام خرجت مظاهرة في ألمانيا لدعم غزة، وهتفت فيها فتاة ألمانية بالعربية وقالت “أبو عبيدة يا حبيب أضرب أضرب تل أبيب” وذلك كما في الفيديو السابق المرفق بالخبر، وكان متحدث كتائب القسام دائماً يوجه كلماته للداخل الفلسطيني والجوار العربي ولأحرار العالم أجمع بحسب كلماته الشهيرة.

أبرز كلمات وتعبيرات أبو عبيدة

وكان من أبرز تعبيراته وكلماته، “من المسافة صفر”، “ويا أحرار أمتنا ويا أحرار العالم”، والعبارة الشهيرة التي كان يختم بها خطاباته “والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لجهاد نصر أو استشهاد”، وإن كان خبر إعلان إسرائيل عن اغتيال واستشهاد الناطق باسم كتائب القسام صحيح، فعلى مر التاريخ فإن المقاومة لم تنتهي أبداً بموت قادتها، ولو كان الأمر كذلك لانتهت المقاومة منذ سنوات حينما اغتالت إسرائيل قادة المقاومة في غزة، فقد تضعف المقاومة بفعل الضربات العنيفة وحرب الإبادة ولكنها لا تنتهي.