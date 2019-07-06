أبرز الدول التي تمنح الجنسية للأطفال المولدين على أراضيها

يوجد اليوم عدد من الدول التي تمنح الجنسية للأطفال المولدين على أراضيها ، ويعني ذلك حق المواطنة الولادة حيث يُمنح الطفل جنسية الدولة بصرف النظر عن جنسية الأب وهذه القاعدة شائعة في أمريكا وفي عدد أخر من الدول تشير التقارير أن حوالي 30 دولة فقط في العالم تعترف بذلك، فجميع الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية لا تمنح جنسيتها إلا لطفل مولود لأبوين من جنسية البلد ولكن إليك أهم البلدان التي تمنح جنسية حق المواطنة :

أهم الدول التي تمنح الجنسية للمولدين على أرضها

الولايات المتحدة: تأتي الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول التي تمنح الجنسية لحق المواطنة وهذا بسبب التعديل 14 بالدستور الأمريكي الذي يقتضي أن الأطفال المولدين على أرضها يُمنحون الجنسية وكذلك مقاطعة كولومبيا وجزر فيرجن الأمريكية ، وبئر بورتوريكو، ولكن يستثني أطفال الدبلوماسيين وأعداد الولايات المتحدة وقت الحروب .

كندا: تأتي كندا على رأس القائمة حيث تمنح الجنسية للأطفال المولدين على أرضها وفي البحر الإقليمي الكندي وهذا بموجب القانون الصادر في شهر فبراير لعام 1977م وتشمل الاستثناءات من ذلك أولاد الدبلوماسيين وأعضاء الحكومات.

إقليم أنتيغوا وبربودا: يمنح الإقليم الأطفال حق الجنسية منذ عام 1981م والاستثناء فقط أولاد الدبلوماسيين.

ويأتي بعدهم بدون شروط الأرجنتين والبرازيل، وبربادوس، وبليز، وبوليفيا، وشيلي وكوبا، والسلفادور والإكوادور، وغواتيمالا، وغرينادا، وفيجي، والهندوراس، وجامايكا والمكسيك، وغيانا، وبنما، ونيكاراغوا، والبارجواي وبيرو، وأورجواي وفنزويلا، وسانت فنسنت، وتوباغو.

ولكن في بعض الحالات تُحجب الجنسية عن أولاد المهاجرين غير الشرعيين واليوم هنالك قيود كثير على منع الجنسية بسبب الأحداث العالمية وكان لبعض الدول هذا القانون ولكن تم إلغاءه أبرزهم الهند ومالطا.