أبرزها طرد يحيى السنوار.. تعرف على خطة الـ “5 نقاط” المقترح البريطاني لإنهاء حرب غزة

كشفت المملكة المتحدة عن خطة الـ 5 نقاط التي قالت أنها المقترح الرسمي منها لوقف وإنهاء حرب غزة التي تقودها إسرائيل ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير لها، مؤكدة أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش بالفعل هذه المبادرة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين أثناء جولته في المنطقة هذا الأسبوع، ويعول عليها أمالًا كبيرًا من أجل وقف الحرب التي دخلت شهرها الرابع، داعيًا الجميع للقبول بها من أجل حقن الدماء، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية.

يحيى السنوار

مقترح بريطاني لوقف حرب غزة

وأوضحت التقارير أن الخطة تتضمن عدة نقاط من أجل ضمان وقف القتال المؤقت، ومن ثم إطلاق سراح الرهائن في غزة ومن ثم التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، لافتة إلى أن الخطة تحظى باهتمام عالمي كبير، وتشهد إجماعًا متزايدًا عليها من المجتمع الدولي، لاسيما وأنها تتضمن إتمام صفقة الرهائن والوقف المؤقت للقتال وهما المفتاحان لفرصة وقف دائم لإطلاق النار.

طرد يحيى السنوار

ومن بين النقاط التي تتضمنها الخطة الإنجليزية أيضًا، إنشاء ما وصفته بـ “الأفق السياسي”، من أجل إقامة دولة فلسطينية وتشكيل حكومة فلسطينية تحكم الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب، في المقابل قيام حركة المقاومة الإسلامية حماس، بإطلاق سراح الرهائن ووقف الهجمات ضد إسرائيل حتى تنجح الخطة، بالإضافة إلى طرد زعماء حماس من قطاع غزة، وأبرزهم يحيى السنوار.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه الصحيفة البريطانية، إلى أن المملكة المتحدة شاركت الخطة بالفعل مع الحكومات العربية والأميركية والأوروبية، ولاقت ترحيبًا كبيرًا من الجميع، في الوقت الذي تقترح فيه واشنطن، توقيع اتفاق تعلق بموجبه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة من قبل حماس.