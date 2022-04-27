صور.. دخل الجامعة في التاسعة من عمره، “آينشتاين الصغير” يستعد لدراسة الدكتوراه في الفيزياء قريباً

اقترب الطفل الموهوب للغاية أو “آينشتاين الصغير” إليوت تانر من الحصول على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تمَّ قبوله في برنامج الدكتوراه في الفيزياء بالجامعة نفسها.

يدرس في الجامعة ويقوم بتعليم زملائه أيضاً

يتابع الطفل البالغ من العمر 13 عاماً فقط دراسته ليحصل خلال الشهر المقبل على درجة البكالوريوس في الفيزياء إلى جانب تخصص ثانوي في الرياضيات من جامعة مينيسوتا، ويحافظ الطفل الموهوب “إليوت تانر” على معدل 3.78 نقطة في جامعة مينيسوتا، بينما ويشارك في البحث الجامعي ويقوم بتدريس زملائه.

والدة الطفل الموهوب: الجامعة لم تقدم حزمة مالية لإيليوت

وأكدت والدة آينشتاين الصغير “ميشيل تانر” أنَّ ابنها يرغب بأن يصبح أستاذاً جامعياً في الفيزياء النظرية إلَّا أنها أوضحت أنَّ تكاليف التعليم في برنامج الدراسات العليا يشكِّل مشكلة، وهو ما دفع عائلة الطفل الموهوب للبحث عن منح دراسية وزمالات لابنهم العبقري، كما عبرت والدة أليوت عن صدمتها عندما علمت أنَّ “الجامعة لم تقدم حزمة مالية لإيليوت”

وأوضحت والدة الطفل الجامعي الذي يحضِّر للدكتوراه أنَّ “3٪ فقط من طلاب الدكتوراه في الفيزياء الوافدين في الولايات المتحدة لا يتلقون إعفاءً من الرسوم الدراسية و / أو حزمة مالية ، لذلك لم نتخيل أبداً أننا سنكافح لتمويل تعليم إليوت في سن 13 عاماً” حسب وصفها.

بدأ دراسته الجامعية في التاسعة من عمره

من جهته تحدَّث إليوت عن مسار حياته المهنية قائلاً: “لدي شغف مذهل بالفيزياء،، لقد كان أحد الأشياء المفضلة لدي” وكان إليوت بعد بضع سنوات من التعليم المنزلي قد انتهى من منهاج الدراسة الثانوية خلال عامين، ليبدأ في تلقي الدروس الجامعية عندما كان في التاسعة.

ميشيل تانر: إليوت لا يزال طفلاً

تقول “ميشيل” والدة الطفل العبقري “الناس الذين سمعوا قصة إليوت يقولون إنه لم يعد طفلاً، أو أنه نشأ بسرعة كبيرة” لكنها تؤكِّد أنَّه “لا يزال طفلاً والفرق الوحيد هو أنه يذهب إلى المدرسة في مبنى مختلف”

يذكر أخيراً أن إليوت سوف يتخرَّج رسمياً من الجامعة بدرجة بكالوريوس العلوم في الفيزياء وفرع الرياضيات في 12 مايو 2022.