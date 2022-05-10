آلية الاستعلام عن نتيجة برنامج اللوتري الأمريكي وكيفية الإشتراك به

آلية الاستعلام عن نتيجة برنامج اللوتري الأمريكي أو كما يعرف باسم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، هو من أكثر الأسئلة التي تراود أذهان الكثير من الأفراد الذين تقدموا بطلب للحصول على الجرين كارد للهجرة عشوائية إلى أمريكا، كما يعرف برنامج اللوتري ببرنامج يانصيب للهجرة إلى أمريكا كما أطلق عليه ذلك من قِبل الكونجرس الأمريكي، وكان الهدف منه استقدام ما يزيد عن خمسة آلاف مواطن يرغب بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم ذلك بشكل سنوي بناءً على شروط وضعتها وزارة الخارجية بأمريكا يجب استيفاؤها للقبول بهذا البرنامج، بالإضافة إلى إصدار الجرين كارد للمقبولين بالبرنامج مع الأخذ في الاعتبار التنوع السكاني لهم.

آلية الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

وفرت وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية للمتقدمين في برنامج اللوتري، سهولة التعرف على نتائج اليانصيب الأمريكي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوتري الأمريكي 2022 بشكل مباشر، وذلك بإدراج الرقم المرجعي للمتقدم واسم العائلة وتاريخ الميلاد في المكان المخصص لكل منهم، بالإضافة إلى اجتياز الاختبار الأمني عند الإعلان عن موعد نتائج برنامج اليانصيب الأمريكي أو اللوتري الأمريكي 2023.

كيفية المشاركة في برنامج اليانصيب الأمريكي 2022/2023

يستطيع الجميع المشاركة في قرعة الهجرة العشوائية أو ما يطلق عليها قرعة اليانصيب الأمريكي لعام 2023م وذلك عند الإعلان عن فتح باب التسجيل بشكل رسمي، عبر عدة نقاط تتمثل في التالي: