آلاف المتظاهرين في كندا يطالبون بوقف دائم للحرب بين إسرائيل وحماس

أمام مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا تجمع آلاف الأشخاص محملين بالأعلام الفلسطينية في مظاهرة سلمية وذلك للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد شارك في المظاهرة مجموعة متنوعة من المنظمات الفلسطينية والعربية والمسلمة واليهودية إلى جانب منظمات مناهضة للحرب وعمالية وعدالة اجتماعية.

آلاف المتظاهرين في كندا يطالبون بوقف دائم للحرب بين إسرائيل وحماس

وتأتي هذه التظاهرة ردًا على عريضة إلكترونية تم تقديمها إلى المشرعين حيث حصدت 286،719 توقيعًا، وتُعتبر أعلى عدد توقيعات على عريضة إلكترونية للبرلمان.

وتهدف العريضة إلى حث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ممارسة الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقد أعربت يارا شوفاني واحدة من منظمي الاحتجاجات عن عدم كفاية الهدنة الحالية مؤكدة أن آلاف الفلسطينيين قد قتلوا وتضررت البنية التحتية في غزة.

وقد أشار عمر يوسف أحد المتظاهرين إلى أنه يشارك في التظاهرة بهدف إيقاظ العالم لمدى معاناة المدنيين في غزة.

وعلى الرغم من طابعها السلمي فإن الشرطة اضطرت في وقت سابق من هذا الشهر لمرافقة ترودو إلى مكان آمن بعد تفريق احتجاج مؤيد للفلسطينيين خارج مطعم في فانكوفر حيث كان رئيس الوزراء يتناول الطعام.

وكانت تصريحات ترودو السابقة حول وجوب وقف قتل (النساء والأطفال والرضع) في الحرب بين إسرائيل وحماس أثارت انتقادات حادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويذكر أن في 7 أكتوبر فقد اخترق مقاتلو حماس حدود غزة مع إسرائيل واحتجزوا نحو 240 شخصًا كرهائن ونفذوا هجمات أسفرت عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

وردًا على هذا الهجوم غير المسبوق فقد قامت إسرائيل بشن ضربات جوية ومدفعية وبحرية بالإضافة إلى هجوم بري في غزة بهدف تدمير حماس مما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 15 ألف شخص وفقًا لحكومة حماس.