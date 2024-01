آلاف الحالات من الأمراض المعدية في غزة أبرزها أمراض الجهاز التنفسي والإسهال والصحة العالمية تحذر من اكتظاظ الملاجئ بالنازحين

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، حيث يعاني مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من هذه الأمراض، نتيجة اكتظاظ الملاجئ بالنازحين من القطاع، جاء ذلك نقلاً عن بيان منظمة الصحة العالمية الذي نشرته في تغريدة على الحساب الرسمي للمنظمة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

الصحة العالمية تحذر من انتشار الأمراض في ملاجئ قطاع غزة- المصدر: منظمة الصحة العالمية عبر إكس

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل ما يلي من حالات الأمراض المعدية في الملاجئ في جميع أنحاء قطاع غزة، من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر الحالي، حيث كانت تتضمن البيانات الإحصائية أعداد المرضى في الملاجئ والتي كانت كالتالي

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها ملتزمة بدعم السلطات الصحية في تعزيز مراقبة ومكافحة الأمراض، من خلال توفير الأدوية ومجموعات الاختبار للكشف الفوري عن الأمراض المعدية والتصدي لها، وتحسين الوصول إلى خدمات المياه النظيفة والغذاء والنظافة العامة والصرف الصحي، كما أوضحت المنظمة أن النزوح الجماعي الذي أعقب التصعيد العسكري في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، أدى إلى تكدس النازحين في ملاجئ ومرافق صحية مكتظة، مما أدى إلى انتشار الأمراض المعدية.

As people continue to be massively displaced across the south of #Gaza, with some families forced to move multiple times and many sheltering in overcrowded health facilities, my @WHO colleagues and I remain very concerned about the increasing threat of infectious diseases.… pic.twitter.com/yszTuAN8Eu

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 29, 2023