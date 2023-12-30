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آلاف الحالات من الأمراض المعدية في غزة أبرزها أمراض الجهاز التنفسي والإسهال والصحة العالمية تحذر من اكتظاظ الملاجئ بالنازحين

محمود الشريف

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها العميق إزاء انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة، حيث يعاني مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من هذه الأمراض، نتيجة اكتظاظ الملاجئ بالنازحين من القطاع، جاء ذلك نقلاً عن بيان منظمة الصحة العالمية الذي نشرته في تغريدة على الحساب الرسمي للمنظمة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

آلاف الحالات من الأمراض المعدية في غزة أبرزها أمراض الجهاز التنفسي والإسهال والصحة العالمية تحذر من اكتظاظ الملاجئ بالنازحين

الصحة العالمية تحذر من انتشار الأمراض في ملاجئ قطاع غزة- المصدر: منظمة الصحة العالمية عبر إكس

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل ما يلي من حالات الأمراض المعدية في الملاجئ في جميع أنحاء قطاع غزة، من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر الحالي، حيث كانت تتضمن البيانات الإحصائية أعداد المرضى في الملاجئ والتي كانت كالتالي

المرض عدد الحالات
التهاب الجهاز التنفسي العلوي 180,000
الإسهال 136,400
قمل وجرب 55,400
جدري الماء 5,330
طفح جلدي 42,700
متلازمة اليرقان الحاد 4,683
التهاب السحايا 126

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها ملتزمة بدعم السلطات الصحية في تعزيز مراقبة ومكافحة الأمراض، من خلال توفير الأدوية ومجموعات الاختبار للكشف الفوري عن الأمراض المعدية والتصدي لها، وتحسين الوصول إلى خدمات المياه النظيفة والغذاء والنظافة العامة والصرف الصحي، كما أوضحت المنظمة أن النزوح الجماعي الذي أعقب التصعيد العسكري في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، أدى إلى تكدس النازحين في ملاجئ ومرافق صحية مكتظة، مما أدى إلى انتشار الأمراض المعدية.

 كما أشارت المنظمة إلى أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم، ومن الجدير بالذكر أنه حتى الآن، نزح نحو 1.9 مليون فلسطيني، وهم يشكلون حوالي 85% من سكان غزة، منذ أكتوبر الماضي، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

آلاف الحالات من الأمراض المعدية في غزة أبرزها أمراض الجهاز التنفسي والإسهال والصحة العالمية تحذر من اكتظاظ الملاجئ بالنازحين
معاناة النازحين من قطاع غزة

 ومن جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر يوم الأربعاء أن 13 مستشفى فقط من أصل 36 لا تزال تعمل جزئيًا في مختلف مناطق غزة، مع انخفاض العمل في مستشفيين آخرين إلى حد الحد الأدنى، أوضحت المنظمة أن تعطل مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة يحد من قدرة السلطات الصحية على مكافحة انتشار الأمراض المعدية.

ويشكل انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة خطرًا كبيرًا على حياة مئات الآلاف من النازحين، خاصة الأطفال دون سن الخامسة، ويمكن أن تؤدي هذه الأمراض المعدية إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الموت خاصة في حالة الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، لذا يحتاج الوضع في قطاع غزة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم للسلطات الصحية في مكافحة انتشار الأمراض المعدية وحماية حياة النازحين.

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عن الكاتب:
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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات إخبارية فيما يخص الشأن المصري والسعودي، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

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