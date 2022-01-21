آبي أحمد يدعو مصر والسودان إلى تعزيز خطاب السلام بشأن سد النهضة

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، اليوم الخميس ، مصر والسودان إلى تغيير وجهات نظرهما بشأن سد النهضة وتعزيز الخطاب لبناء السلام.

وغرد أبي أحمد على موقعه الرسمي على الإنترنت في بيان صدر على موقع تويتر “إثيوبيا لديها طموحات لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والصناعة. وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية وأنظمة التعليم والصرف الصحي الجيدة ، وتزويد الناس بالمياه النظيفة”.

وقال أبي أحمد أن: “الكهرباء هي البنية التحتية الأساسية التي تفتقر إليها إثيوبيا ، حيث يفتقر أكثر من 53٪ من مواطنيها إلى الكهرباء ، أي حوالي 60 مليون شخص. وبدون الكهرباء لا يمكن لأي دولة التغلب على الفقر ، وتحقيق النمو الشامل ، وتوفير العيش بأمان وكرامة لمواطنيها، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بيئية مستدامة”.

“لذلك تعتقد إثيوبيا أن مياه النيل يمكن تطويرها بشكل عقلاني ومنصف لصالح جميع شعوب الدول المستفيدة دون التسبب في الكثير من الأضرار. سد النهضة هو مثال جيد لمبدأ التعاون.”

كما وأوضح أبي أحمد أن السد تم بناؤه بتعاون من الإثيوبيين كافة ، ليعود بالخير عليها بالإضافة لدولتي المصب السودان ومصر ، وكذلك منطقة شرق إفريقيا بأكملها.