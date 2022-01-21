آبي أحمد يدعو مصر والسودان إلى تعزيز خطاب السلام بشأن سد النهضة

حازِم نصّار

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، اليوم الخميس ، مصر والسودان إلى تغيير وجهات نظرهما بشأن سد النهضة وتعزيز الخطاب لبناء السلام.

آبي أحمد يدعو مصر والسودان إلى تعزيز خطاب السلام بشأن سد النهضة 1 21/1/2022 - 2:04 ص

وغرد أبي أحمد على موقعه الرسمي على الإنترنت في بيان صدر على موقع تويتر “إثيوبيا لديها طموحات لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والصناعة. وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية وأنظمة التعليم والصرف الصحي الجيدة ، وتزويد الناس بالمياه النظيفة”.

وقال أبي أحمد أن: “الكهرباء هي البنية التحتية الأساسية التي تفتقر إليها إثيوبيا ، حيث يفتقر أكثر من 53٪ من مواطنيها إلى الكهرباء ، أي حوالي 60 مليون شخص. وبدون الكهرباء لا يمكن لأي دولة التغلب على الفقر ، وتحقيق النمو الشامل ، وتوفير العيش بأمان وكرامة لمواطنيها، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بيئية مستدامة”.

“لذلك تعتقد إثيوبيا أن مياه النيل يمكن تطويرها بشكل عقلاني ومنصف لصالح جميع شعوب الدول المستفيدة دون التسبب في الكثير من الأضرار. سد النهضة هو مثال جيد لمبدأ التعاون.”

مقالات ذات صلة:

وليد شعبان: حكم مباراة مصر والسودان لم يجد صعوبة فى إدارة ديربي النيل

إختيار البتسواني جوشوا بوندو حكمًا لمباراة مصر والسودان بأمم أفريقيا

كما وأوضح أبي أحمد أن السد تم بناؤه بتعاون من الإثيوبيين كافة ، ليعود بالخير عليها بالإضافة لدولتي المصب السودان ومصر ، وكذلك منطقة شرق إفريقيا بأكملها.

Avatar of حازِم نصّار
حازِم نصّار

حازِم نصَّار. كاتبٌ من أرضِ ذي يزن، منبثقٌ من جُرحِ اليمن. إبن 17 ربيعاً. أكتبُ عن الفن والتكنولوجيا والسفر، وكلَّ ما هو عصري.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.