آبل تسجل أول فشل لها في أحدث إصداراتها السينمائية “فيلم أرغيل” 2024

فيلم “أرغيل”، الذي بلغت تكلفته 200 مليون دولار، ولكن جنى فقط 18 مليون دولار، واجه انتقادات شديدة من قبل النقاد، حيث حصل على تقييم 35% فقط على موقع “روتين توميتوز”، لم يظهر مشترو التذاكر إعجابًا بالفيلم أيضًا، حيث حصل على تقييم “سي بلس” على موقع “سينما سكور”.

فشل “أرغيل” يضرب شركة آبل في صناعة الأفلام

تعرضت شركة “آبل” لأول فشل لها في شباك التذاكر، حيث سجّل فيلم التجسس المثير “أرغيل”، الذي كلّف “استوديوهات آبل” 200 مليون دولار، 18 مليون دولار بمبيعات تذاكر، وفقاً لتقديرات شركات التوزيع الأحد الماضي.

بالرغم من تصدر الفيلم لشباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه لم يحظى بالاهتمام الكبير من رواد السينما، على الرغم من نجاح شركة آبل في صناعة الأفلام الأصلية منذ عام 2019، وفوزها بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم لعام 2021 عن فيلم “كودا”، إلا أن الشركة أنتجت مؤخرًا مجموعتها الخاصة من الإصدارات ذات الميزانية الكبيرة فقط، يمكن اعتبار الفيلمين الأولين من هذه الإصدارات، “كيلرز أوف ذا فلاور موون” لمارتن سكورسيزي، و”نابليون” لريدلي سكوت، ناجحين.



أفلام آبل: بين النجاح والفشل في عالم صناعة السينما

رغم عدم تحقيقه إيرادات عالمية ضخمة بلغت 156 مليون دولار، إلا أن فيلم “كيلرز أوف ذا فلاور موون” حظي بشهرة واسعة لعام 2023، وتم ترشيحه لـ 10 جوائز أوسكار، مما رفع من سمعة شركة آبل كموطن لكبار المخرجين وصناعة أفلام مرموقة، بالمقابل، حقق فيلم “نابوليون” إيرادات بلغت 219 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وهو ما لم يكن كافيًا لتحقيق الربح المرجو.

وفي هذا السياق، يظهر فيلم “أرغيل” كنقطة مظلمة على سمعة آبل في صناعة الأفلام، حيث لقي انتقادات شديدة من النقاد، حصل على تقييم 35% فقط على موقع “روتين توميتوز”، ولم ينال إعجاب مشترو التذاكر، مما أثر سلباً على تقييمه على موقع “سينما سكور”.

