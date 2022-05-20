عطر سي الأحمر Si الأصلي السعر والمكونات ورأي من جربته

عطر سي الأحمر Si عطر شغوف وأنثوي وجريء للنساء. الزجاجة الحمراء المطلية من الداخل تجسد جوهر العاطفة وتضع Sì Passione كإعلان حقيقي عن الرغبة. عطر سي الأحمر عطر نسائي بطعم الفواكه والزهور مع مكونات من الورد والكمثرى والفانيليا الخشبية للمرأة الجذابة والجريئة.

عطر سي الأحمر

عطر جورجيو أرماني سي باسيون من العطور النسائية الجذابة . تأثير الشفاه الحمراء في الزجاجة، Sì Passione هو عطر مشرق وحسي ينبعث من الثقة والإغراء والقوة. عطر يجذب الانتباه مستوحى من تعزيز الثقة الفوري الذي تحصل عليه عند وضع أحمر الشفاه المفضل لديك. يروي هذا العطر قصة مختلفة عن عطر Sì الأصلي، كونه أول عطر فاكهي زهري في مجموعة Armani Sì. عطر فاكهي منعش ومنعش قليلاً.

عطر Armani Sì Passione مشرق ومنعش في انطباعه الأولي، ويفتح مع نفحات من الفلفل الوردي الحار والكمثرى المتألقة. تتحد روائح الورد الأكثر روعة في صناعة العطور والياسمين الأنثوي لتكوين رائحة قوية، مثل امرأة تبدو هشة تظهر قوة لا تصدق عندما تسترشد بالعاطفة. إن إضافة الهليوتروب تجعل هذا العطر إدمانًا ويعمل كدعوة للانغماس في الذات والمتعة. يعكس تجفيف الفانيليا وخشب الأرز الدافئ والحسي الثقة بالنفس بأن تمرير أحمر الشفاه يمكن أن يمنحه على الفور.

مكونات عطر سي الأحمر من أرماني

عائلة العطر: الفواكه الزهرية حيث يبدأ هذا العطر الفاكهي للسيدات برائحة عطرة من الكمثرى المتلألئة الحلوة قبل أن يكشف عن قلب وردي عاطفي. في القاعدة مزيج من المكونات الخشبية الدافئة لإكمال رائحة الفانيليا الحسية والأنثوية.

الهرم العطري

مقدمة العطر: الكِشْمِش الأسود ، كمثرى ، فلفل وردي

قلب العطر: الورد دي ماي المطلق ، الورد الأحمر ، الياسمين ، الهليوتروب

الروائح الأساسية: زيت الباتشولي والفانيليا وخشب الأرز

طريقة ارتداء عطر سي الأحمر

ضعي هذه الرائحة على ثنايا ركبتيك ومرفقيك للحصول على رائحة أقوى تدوم طويلاً. بعد وضع العطر، تجنبي فرك بشرتك أو التربيت عليها. يؤدي ذلك إلى تكسير العطر، مما يؤدي إلى زواله بسرعة أكبر.

سعر عطر Si الأحمر الأصلي

650 ريال سعودي – 100 مل ( السعر متغير)

كلمة أخيرة

نظرًا لأن Sì هي الكلمة الإيطالية التي تعني نعم، فإن Passione هي الكلمة الإيطالية التي تعني العاطفة ، واللون الأحمر هو اللون العاطفي للرغبة – هذا العطر هو هدية عيد ميلاد مثالية لشخص تحبه.

كيت بلانشيت دور امرأة قاتلة أكثر إغراءً

منذ عام 2013، لا تزال Cate Blanchett الجميلة تذهلنا من خلال لعب العديد من الأدوار في الإعلانات الخاصة بعلامة Armani التجارية. في الواقع، كانت وجه عطر Si d’Armani منذ ذلك التاريخ ويبدو أنها لا تزال هي التي ستضفي صورتها على Si Passione الجديد. لهذه المناسبة، تعتزم الأسترالية الجميلة التأكيد على جاذبيتها الفطرية وحساسيتها الطبيعية. لا تفوت كيت بلانشيت أي فرصة لتوضيح مدى التزام هذه الشراكة مع أرماني بطموحاتها.

رأي من جربت العطر

س. م 2029

العبوة ملفتة للنظر للغاية ولكنها بسيطة. في البداية، يبدو أن الرائحة ستكون قوية جدًا ولكن بعد دقيقة أو نحو ذلك تستقر ولا تبدو ساحقة جدًا. إنه طازج وحلو لكن لا أحد يتغلب على الآخر. الزجاجة جميلة. يستمر طوال اليوم وحتى في اليوم التالي لا تزال هناك رائحة خافتة.

م. م 2020

أحب هذا العطر تمامًا! أنثوية للغاية، برائحة الأزهار بشكل أساسي ولمسة من الفانيليا. قوي ولكن ليس طاغية. الزجاجة أنيقة للغاية وأنيقة. أوصي لأي شخص يبحث عن عطر راقٍ.

نورسين 2022

أنا أحب هذا العطر كثيرًا! أرتديها كل يوم ولا أضطر إلى رشها مرارًا وتكرارًا. الرائحة لا تتلاشى بسهولة مثل الروائح الأخرى. أنا أحب العبوة جدًا.

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عطور جورجيو أرماني

جورجيو أرماني رائد في عالم المكياج والعناية بالبشرة والعطور. مثل ملابسه، تم تصميم Giorgio Armani Beauty مع مراعاة الأناقة والرقي. مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مصنوعة من أجود الخامات. تشمل مجموعات العطور للنساء والرجال والمنزل عطر Eau Pour Homme الأيقوني ، والذي تم تقديمه لأول مرة في عام 1984.