8 مشروبات مفيدة من أجل صحة ونضارة البشرة

إن المحافظة على صحة ونضارة البشرة لا يعتمد في الأساس على مساحيق التجميل، التي يمكن أن تنجح في إضفاء مظهرا جذابا على المرأة، لكنه ليس بالضرورة معبرا عن صحة ونضارة البشرة.

العناصر التي تتوقف عليها صحة ونضارة البشرة

إن صحة وجمال البشرة يعتمد على العديد من العوامل، مثل:

التغذية الصحية السليمة مع التقليل من الدهون والنشويات والأكلات السرعة، والتركيز على البروتينات والفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام ولو لعدة دقائق يوميا.

النوم الهادئ العميق المتصل ليلا.

تناول المشروبات التي تعزز نضارة البشرة وحمايتها، وهو موضوع مقالة اليوم.

الماء

إن شرب المقدار الكافي من الماء يوميا يعود إليه الفضل في التمتع بصحة عامة جيدة، وهو مفيد للوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة التي يتعرض لها الجسم بسبب نقص كمية الماء التي يتناولها الفرد يوميا.

وتشكل البشرة نسبة 20% من وزن الجسم، وتحتفظ ب 16% من كمية الماء التي يتم تناولها يوميا.

وبقدر ما كانت كمية المياه التي يتناولها الفرد كافية (8 كوب ماء على مدار اليوم)، بقدر ما احتفظت البشرة بنسبة الماء الكافية لترطيبها وليونتها.

لقد انتشرت مؤخرا تطبيقات تنظم مواعيد شرب الماء، وتضبط للمستخدم الإشعارات في المواعيد المحددة حتى لا يغفل عن تناول اماء في المواعيد المحددة، وبذلك يحققون شقا هاما في الحفاظ على صحة ونضارة البشرة.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، لذلك فهو مقاوم عنيد لظهور البقع الداكنة على الجلد، والتي تسرع بشيخوخته، وتطفئ نضارته.

وتلك الأعراض لا يتعرض لها كبار السن فقط، ولكنها تظهر على أي إنسان يهمل في اتباع القواعد الصحيحة للحفاظ على بشرته ونضارتها.

يمكنك تناول الشاي الأخضر مع المزيد من الأعشاب المفيدة، حيث يمكن إضافة المورينجا، أو الياسمين، أو أي من أنواع الشاي المختلفة، بحيث تحسن من الطعم، وترفع من قيمة المشروب.

مشروب الكرنب

من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة، وله فوائد عظيمة على صحة وتماسك البشرة، وتأخير ظهور التجاعيد، إضافة إلى فوائده الأكيدة في تنحيف الجسم، والقضاء على السليوليت، والتخلص من الوزن الزائد.

شاي الكركم

لقد عرف الكركم منذ القدم بتأثيره المضاد للالتهابات، لذلك يتم إضافته للكثير من الأطعمة وللتوابل المختلفة.

وأيضا له استخدامات عديدة كقناع للبشرة يظهرها بمظهر نضر وبراق ورائع.

وشاي الكركم له فوائد عظيمة في مقاومة الالتهابات، ومنقي للبشرة، ويكسب البشرة توازن ونضارة.

الماء مع عصير الليمون

إن خلط الماء بعصير الليمون له فوائد واضحة على الصحة بوجه عام، فهو مهدئ للأعصاب، ومطهر للمعدة، ويسهل عملية الهضم.

وفوائد عصير الليمون مع الماء شديدة الأهمية لصحة ونضارة البشرة، حيث يقوم بحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية التي تلحق الضرر بالبشرة، وذلك بسبب احتوائه على فيتامين سي بوفرة.

الماء المخلوط بالكولاجين

الكولاجين هو نوع من البروتين الليفي الموجود طبيعيا في جسم الإنسان، وهو المسئول الأول عن صحة ونضارة البشرة.

ومع التقدم في السن، تبدأ نسبة الكولاجين في الجسم تتضاءل، وبالتالي يؤثر ذلك على المظهر العام للبشرة، وتبدأ علامات الشيخوخة وترهل الجسم في الظهور مما يسبب الانزعاج من تسارع ظهور تلك العلامات.

وقد توافر مؤخرا إمكانية مزج الكولاجين بالماء وتناوله، وقد أثبت ذلك فعليا تأخير علامات الشيخوخة، وتعويض نقص الكولاجين.

شاي النعناع الأخضر

إن أخطر مشاكل البشرة التي تواجه الشباب هو ظهور تلك البثور المزعجة (حب الشباب)، وقد ثبت أن تناول شاي النعناع الأخضر بانتظام من شأنه أن ينقي البشرة ويحميها من ظهور حب الشباب، لذلك ننصح الشباب بتناول كوب من شاي النعناع الأخضر يوميا.

شاي الماتشا

من أكثر المشروبات التي تعني بالصحة رواجا، وهذا الشاي مصدره الصين، وقد ظهر تأثيره الفعال في مقاومة الشوارد الحرة، وتتسبب في تلوث البشرة، وتلوث البيئة الذي يحيط بالإنسان في كل مكان.

ولشاي الماتشا دور قوي في تنشيط الدورة الدموية للبشرة، وأيضا في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، وهو احد المواد الفعالة في أنظمة التغذية المختلفة.