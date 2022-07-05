أفضل 5 نصائح للعناية بالبشرة الحساسة فى الصيف 

تعاني الكثير من النساء من مشكلات البشرة المختلفة والتي تحدث نتيجة الطقس الحار، والذي يسبب التهابات واحمرار وتهيج الجلد، ولذلك تجدهم يبحثون دائما عن أفضل الطرق للعناية بالبشرة، والتي تحافظ على البشرة نضرة وخالبك من العيوب، لجميع أنواع البشرة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أهم النصائح للحفاظ على بشرتك.

نصائح للعناية بالبشرة الحساسة فى الصيف

هناك عدة نصائح يمكن من خلالها الحفاظ على البشرة الحساسة التي تُسبب المزيد من القلق والإزعاج لدى العديد، ومن أهمها ما يلي:

كريم واقي من الشمس

يعتبر كريم واقي الشمس من أفضل الحلول للحفاظ على بشرتك من خلال حمايتها من أشعة الشمس الضارة، وجعلها اكثر نضارة َحيوية، كما يحميها من الحساسية والالتهابات.

تجنب بعض العطور والمواد الكيميائية

يجب عند التعامل مع البشرة الحساسة تجنب العطور والأصباغ والمواد الكيميائية القاسية، لأنها تعمل على تهيج البشرة وظهور الالتهابات مما يؤدي إلى الشعور بالضيق ومظهر غير مرغوب به للبشرة .

التقشير

لابد من استخدام المقشر والذي يفضل أن يكون مناسب لنوع البشرة حيث يعمل على التخلص من الطبقة الخارجية للجلد والتي تأثرت بأشعة الشمس.

تنوع روتين العناية بالبشرة

يجب تغير روتين العناية بالبشرة من وقت لآخر عند العناية بالبشرة، مثل استخدام غسول جل غسول خالي من الدهون، وغسول يعمل على ترطيب وتهدئة البشرة.

علاج الجلد الملتهب

ينبغي تجني التعرض لحرارة الشمس في حالة تهيج والتهاب البشرة من أجل عدم زيادة الالهتابات، كما ينصح باستخدام الكمادات الباردة لتخفيف التهيج والالتهابا، واستخدام الكريمات المرطبة.