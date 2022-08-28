10 نقاط مهمة عليك مراعاتها في تربية الأطفال

يحتاج الأولياء الجدد إلى طرق يعتمدونها في تربية أطفالهم بشكل سليم سنتطرق إلى ذكر أهمها:

وضع نظام وقوانين خاصة بالطفل (كل ما يخص أوقات النوم والاستيقاظ، أوقات الأكل، أوقات الدراسة، أوقات الراحة إلخ… ) تمكنه من سير بشكل سليم في فترة طفولته.

تربية الطفل على احترام الأشخاص حسب مكانتهم الأسرية والاجتماعية، حيث يتم تعليمه هذا السلوك منذ صغره عبر تطبيق الأهل لهذا السلوك أمام الطفل.

تحفيز ومكافأة الأطفال عند القيام بأعمال مشرفة، ومعاقبتهم عند القيام بأعمال فاسدة.

جعل الطفل يعمل ما يريد في إطار محدود (بعيدا عن الأذية والفساد) هذا يساعده في فهم واستيعاب أخلاقيات العمل.

تعليم الطفل قيمة المال وتكلفة الأشياء التي يريدها، هذا يعزز لديه سلوك صرف المال في مجاله الصحيح من دون إسراف.

تعليم الطفل الاعتذار عند القيام بالخطأ، في معظم الأوقات ما يفرض الآباء سلطتهم على الأطفال بحكم الخبرة في الحياة إلا أنهم قد يخطئون في بعض المواقف، هنا يستلزم عليهم الاعتراف بخطئهم وطلب الاعتذار حتى يتمكن الأطفال من فهم هذا السلوك الحضاري وتطبيقه بصواب.

الإيفاء بالوعود التي يقدمها الوالدين لأطفالهم يجعل الأطفال يقومون بنفس سلوك الإيفاء اتجاه آبائهم والآخرين.

حث الأطفال على مساعدة الآخرين، حيث يجب على الوالدين أن يعلما أطفالهم كيفية التعايش مع أطفال آخرين ومساعدة المحتاجين والضعفاء منهم عند الاستطاعة، هكذا يتم غرس قيمة العطاء عند الطفل.

خلق جو تعليمي سليم للطفل، حيث يتوجب على الوالدين القيام بكل السلوكيات الصحيحة والحسنة أمام الطفل وتفادي كل ما هو خاطئ، لأن ذلك سوف يؤثر عليه سلبيا فهو يعتبر والديه كقدوة يتم السير وراءها.