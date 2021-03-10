يوم سعيد للمرأة 2021: التمنيات، الرسائل، الاقتباسات، الصور، واتساب، إنستغرام، فيسبوك

بواسطة مباركة أوران

 في هذه التدوينة سوف نضع بين أيديكم العديد من الاقتباسات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2021. أيضًا، شارك هذه الاقتباسات والرغبات والرسائل والصور الجميلة على واتساب و إنستقرام و فيسبوك. .

يوم سعيد للمرأة 2021: التمنيات، الرسائل، الاقتباسات، الصور، واتساب، إنستغرام، فيسبوك 4 10/3/2021 - 2:29 م

تعد النساء جزءًا مهمًا من المجتمع، سواء في كانت أم، أو أخت، أو ابنة، أو صديقة  وما إلى ذلك. اليوم العالمي للمرأة  2021. اليوم العالمي للمرأة هو يوم عالمي يحتفل بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة.

إليكم اقتباسات ورسائل ورغبات وصور ليوم المرأة العالمي يمكنك مشاركتها مع صديقتك أو زوجتك أو ابنتك أو والدتك أو عائلتك للاحتفال بهذه المناسبة.

يوم سعيد للمرأة 2021: التمنيات، الرسائل، الاقتباسات، الصور، واتساب، إنستغرام، فيسبوك 1 10/3/2021 - 2:29 م

اليوم العالمي للمرأة 2021: تبادل الأمنيات والرسائل والاقتباسات والصور على قصص واتساب و فيسبوك و إنستغرام
أشكرك على دعمك المستمر في جميع الأوقات. لقد وقفت بجانبي مثل الصخرة. يوم سعيد للمرأة.
كنت دائما مصدر إلهامي. أنا ممتن لك على كل شيء فعلته من أجلي. عيد المرأة السعيد 2021!
أنت أفضل مفاجأة في حياتي يا زوجتي! أحبك إلى القمر والعودة. يوم سعيد للمرأة 2021!
أمي العزيزة، حياتي قصيرة لأشكرك على حبك واهتمامك. لقد كنت حامل الشعلة في حياتي. سعيدة يا أمي يوم المرأة!
المستقبل ملك لأولئك الذين يؤمنون بجمال أحلامهم – إليانور روزفلت

يوم سعيد للمرأة 2021: التمنيات، الرسائل، الاقتباسات، الصور، واتساب، إنستغرام، فيسبوك 2 10/3/2021 - 2:29 م

لم أستطع أن أطلب أكثر من ذلك. أنا ممتن جدًا لكل يوم في حياتي، زوجتي. يوم سعيد للمرأة حبي.
أنت أجمل خلق الله، بدونك يكون وجودي مستحيل. شكرًا لك على تحفيزي وإلهامي دائمً. يوم سعيد للمرأة!
كل ما تفعله من أجلي يحدث فرقًا كبيرًا في حياتي. من كل قلبي، أشكركم على تحسين حياتي. يوم سعيد للمرأة.
يوم سعيد للمرأة في حياتي، نصفي الأفضل، حبي، زوجتي!
أتمنى لك السعادة والنجاح والحب كل ما تستحقه في هذا العالم لأنك مميز. يوم سعيد للمرأة!

يوم سعيد للمرأة 2021: التمنيات، الرسائل، الاقتباسات، الصور، واتساب، إنستغرام، فيسبوك 3 10/3/2021 - 2:29 م

أنا محظوظة جدًا وفخور بأن يكون لدي أخت مثلك! يوم سعيد للمرأة!
لقد كنت دائمًا تدعمني، وتضعينني أمامك. يوم سعيد للمرأة!
النساء هن أكبر خزان غير مستغل من المواهب في العالم – هيلاري كلينتون

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مباركة أوران

كاتيا كاتبة جزائرية حاصلة على بكالوريوس في العلوم الإقتصاد ،عاملة في مؤسسة تعليمية،كاتبة محتوى فى نجوم مصريه
لدي خبرة في كتابة المقالت في عديد المواقعة وتمكنة في عدة موضوعات منها :
اخبار الجزائر
الاخبار التقنية
الاخبار العالمية والعربية


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