وصفتين لعمل بوتي فور لذيذ جدا وسهل التحضير

بواسطة يوسف سرير

بوتي فور

0.00
طبخ
3

تقييم الوجبة

 3.0/5

الوصفة الأولى بوتي فور بالتمر

طبخ

طبخ

المقادير

  • 2 بيضات
  • 500غ سكر مسحوق
  • 360 غ زبدة طرية
  • 250 غ تمر معجون
  • 3 أكياس خميرة كيميائية
  • 2/1 ملعقة صغيرة قرفة
  • 2 أكياس فانيليا
  • بضع قطرات نكهة الكراميل

التزيين

  • زبيب

طريقة التحضير

1- في وعاء اخلطي الزبدة كالكريمة مع السكر ضيفي البيض و اخلطي جيدا .ضيفي الفرينة و الخميرة ثم القرفة و التمر اخلطي برفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

2- شكلي حرابيش صغيرة ثم ابسطيها قليلا بالشوكة ثم ذرذري الفرينة و شدي وسط الحرابيش لتحصلي على شكل عقد.

3- زينيها بالزبيب ثم ضعيها في صينية فرن مدهونة بالزبدة مع ترك فراغ فيما بينها.

4 اتركيها تطهى لمدة 15 دقيقة.

الوصفة الثانية بوتي فور بالكرز المصبر

حلويات

المقادير

  • 150غ سكر مسحوق
  • 150غ زبدة طرية
  • 2 ملاعق كبيرة عسل
  • 1 / 2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
  • بضع قطرات نكهة الليمون
  • 150 غ كرز مصبر
  • كيس خميرة كيميائية
  • 2 أكياس فانيليا
  • حوالي 900 غ فرينة

طريقة التحضير

1- في وعاء اخلطي الزبدة والسكر كالكريمة ضيفي نكهة الليمون والفانيليا و الخميرة الكيميائية ضفي الفرينة لتحصلي على عجينة متماسكة ضعي الكرز المقطع إلى قطع صغيرة.

2- ابسطي العجينة بالحلال بسمك 1 سم.

3- بواسطة مول قطعي أزهار ثم شكلي حربوش رقيق بالعجينة طوله 3 سم شكلي دائرة و ضعيها فوق الزهرة زيني الجوانب الأربعة للزهرة بأشرطة صغيرة مصنوعة بالعجينة الصقيها على حواف الدائرة ثم زيني الدائرة بحبة کرز.

4- ضعي الحلوى في صينية مدهونة بالزبدة و اتركيها تطهى مدة 15 دقيقة ( يبقى لونها أبيض ).

5- اتركيها تبرد قبل نزعها من الصينية.

ملاحظة

يمكنك تشكيل أشكال حسب ذوقك.

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يوسف سرير

انا يوسف سرير من مواليد 20 أبريل 1994 بالجزائر كاتب محتوى في مجال الصحة والطبخ و التقنية ومختلف المجالات المفيدة كما اني خريج جامعة علم النفس العمل والتنظيم بالجزائر.

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