وصفتين لعمل بوتي فور لذيذ جدا وسهل التحضير
الوصفة الأولى بوتي فور بالتمر
المقادير
- 2 بيضات
- 500غ سكر مسحوق
- 360 غ زبدة طرية
- 250 غ تمر معجون
- 3 أكياس خميرة كيميائية
- 2/1 ملعقة صغيرة قرفة
- 2 أكياس فانيليا
- بضع قطرات نكهة الكراميل
التزيين
- زبيب
طريقة التحضير
1- في وعاء اخلطي الزبدة كالكريمة مع السكر ضيفي البيض و اخلطي جيدا .ضيفي الفرينة و الخميرة ثم القرفة و التمر اخلطي برفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
2- شكلي حرابيش صغيرة ثم ابسطيها قليلا بالشوكة ثم ذرذري الفرينة و شدي وسط الحرابيش لتحصلي على شكل عقد.
3- زينيها بالزبيب ثم ضعيها في صينية فرن مدهونة بالزبدة مع ترك فراغ فيما بينها.
4 اتركيها تطهى لمدة 15 دقيقة.
الوصفة الثانية بوتي فور بالكرز المصبر
المقادير
- 150غ سكر مسحوق
- 150غ زبدة طرية
- 2 ملاعق كبيرة عسل
- 1 / 2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
- بضع قطرات نكهة الليمون
- 150 غ كرز مصبر
- كيس خميرة كيميائية
- 2 أكياس فانيليا
- حوالي 900 غ فرينة
طريقة التحضير
1- في وعاء اخلطي الزبدة والسكر كالكريمة ضيفي نكهة الليمون والفانيليا و الخميرة الكيميائية ضفي الفرينة لتحصلي على عجينة متماسكة ضعي الكرز المقطع إلى قطع صغيرة.
2- ابسطي العجينة بالحلال بسمك 1 سم.
3- بواسطة مول قطعي أزهار ثم شكلي حربوش رقيق بالعجينة طوله 3 سم شكلي دائرة و ضعيها فوق الزهرة زيني الجوانب الأربعة للزهرة بأشرطة صغيرة مصنوعة بالعجينة الصقيها على حواف الدائرة ثم زيني الدائرة بحبة کرز.
4- ضعي الحلوى في صينية مدهونة بالزبدة و اتركيها تطهى مدة 15 دقيقة ( يبقى لونها أبيض ).
5- اتركيها تبرد قبل نزعها من الصينية.
ملاحظة
يمكنك تشكيل أشكال حسب ذوقك.