وصفتين لعمل بوتي فور لذيذ جدا وسهل التحضير

بوتي فور 0.00 3 تقييم الوجبة 3.0/5









الوصفة الأولى بوتي فور بالتمر

المقادير

2 بيضات

500غ سكر مسحوق

360 غ زبدة طرية

250 غ تمر معجون

3 أكياس خميرة كيميائية

2/1 ملعقة صغيرة قرفة

2 أكياس فانيليا

بضع قطرات نكهة الكراميل

التزيين

زبيب

طريقة التحضير

1- في وعاء اخلطي الزبدة كالكريمة مع السكر ضيفي البيض و اخلطي جيدا .ضيفي الفرينة و الخميرة ثم القرفة و التمر اخلطي برفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

2- شكلي حرابيش صغيرة ثم ابسطيها قليلا بالشوكة ثم ذرذري الفرينة و شدي وسط الحرابيش لتحصلي على شكل عقد.

3- زينيها بالزبيب ثم ضعيها في صينية فرن مدهونة بالزبدة مع ترك فراغ فيما بينها.

4 اتركيها تطهى لمدة 15 دقيقة.

الوصفة الثانية بوتي فور بالكرز المصبر

المقادير

150غ سكر مسحوق

150غ زبدة طرية

2 ملاعق كبيرة عسل

1 / 2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

بضع قطرات نكهة الليمون

150 غ كرز مصبر

كيس خميرة كيميائية

2 أكياس فانيليا

حوالي 900 غ فرينة

طريقة التحضير

1- في وعاء اخلطي الزبدة والسكر كالكريمة ضيفي نكهة الليمون والفانيليا و الخميرة الكيميائية ضفي الفرينة لتحصلي على عجينة متماسكة ضعي الكرز المقطع إلى قطع صغيرة.

2- ابسطي العجينة بالحلال بسمك 1 سم.

3- بواسطة مول قطعي أزهار ثم شكلي حربوش رقيق بالعجينة طوله 3 سم شكلي دائرة و ضعيها فوق الزهرة زيني الجوانب الأربعة للزهرة بأشرطة صغيرة مصنوعة بالعجينة الصقيها على حواف الدائرة ثم زيني الدائرة بحبة کرز.

4- ضعي الحلوى في صينية مدهونة بالزبدة و اتركيها تطهى مدة 15 دقيقة ( يبقى لونها أبيض ).

5- اتركيها تبرد قبل نزعها من الصينية.

ملاحظة

يمكنك تشكيل أشكال حسب ذوقك.