وصفات طبيعية لتطويل الشعر في أقل من 30 دقيقة

تواجه العديد من السيدات والرجال مشكلة سقوط وضعف خصلات الشعر، وكثيرا ما تؤدي وصفات طبيعية لتطويل الشعر إلى الحد من سقوطه وتقوية الخصلات أيضاً، نظراً لأن مستحضرات التجميل غالبيتها ما يحتوي على مواد كيميائية يمكنها أن تسبب أضراراً وتضعف من عملية نمو الشعر بصورة طبيعية بل في الكثير من الأحيان نجدها تؤدي إلى سقوطه وتظهر بقع فارغة في منتصف الرأس.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة

ذكرت بوابة ” minq” الإلكترونية وصفات جديدة من مستخلصات طبيعية تساعد على نمو الشعر بصورة طبيعية، ومنها مزج كميات متساوية من مسحوق القرفة الناعم وزيت جوز الهند، ووضعهما على الشعر وتغطيته بالكامل من الجذور إلى الأطراف لمدة تصل إلى ساعة تقريباً وبعده يشطف بالماء الفاتر وتكرر العملية أسبوعياً لمدة شهر.

تعتبر وصفة البيض من الوصفات الهامة فهي تساعد على نمو الشعر وتكثيفه في أقل وقت، ولعمل وصفة البيض تضاف بيضتان إلى ملعقتان من زيت الزيتون مع نصف كوب من الماء لتخفيف الخليط ويمكن زيادة المكونات بحسب طول وكثافة الشعر ويوضع الخليط مثل القناع مباشرة وتركة لمده نصف ساعة، ويشطف الشعر ويغسل بالبلسم والشامبو وتكرر العملية كل أسبوعين لمدة شهرين.

للموز فوائد متعددة فهو يساعد على نمو الشعر ونعومته، ويحضر الخليط عن طريق هرس حبتان من الموز أو ثلاثة ووضعهم على الشعر مثل القناع ويستخدم مجفف الشعر على القناع ليعطي الدفء ودرجة الحرارة لقناع الموز ويترك لمدة نصف ساعة ويشطف الشعر بالماء الفاتر ويغسل بالشامبو والبلسم، ويفضل تكرار الوصفة أكثر من مرة على مدار الشهر للحصول على شعر ناعم وكثيف، كما أن الموز يعطي الحيوية والغذاء واللامعان للشعر بالإضافة إلى المظهر الجذاب.