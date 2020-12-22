مكياج خفيف للمحجبات يمكنك وضعه بسرعة قبل الخروج

الجمال يتوقف على عدة عوامل منها المكياج، والمكياج إذا تم تطبيقه بطريقه خاطئة لن يعطي الجمال الذي تريده كل فتاة أو تحلم به في مظهرها وجاذبيتها، وخاصة المحجبات التي تبحث عن إبراز جماله ولكن مع عدم وضع الكثير من المكياج، لذلك تبحث الفتيات المحجبات عن كيفية وضع مكياج خفيف يتناسب مع الحجاب ويظهر الشكل الجميل لها، سوف نتعر فعلى أساسيات المكياج الخفيف الذي يمكن الاعتماد عليه في كل وقت للفتاة المحجبة.

مكياج خفيف للمحجبات

مكياج الوجه يتمثل في أحمر الشفايف، ومكياج العيون، وبعض البودر الخفيف على الوجه، وأحمر الخدود، هذه الأماكن التي تبرز جمال الوجه وسوف نتعرف على وضع مكياج يتلائم معها ويكون جذاب وخفيف:

البودر الأساسية التي توضع على الوجه يفضل أن تكون عبارة عن مرطب ملون أفضل من البودر الذي يتأثر بالعرق وعوامل الجو.

للعيون اختاري الكونسيلر الذي يقترب من لون البشرة.

يتم تحديد شكل الحواجب سريعاً، ثم النزول غلى العيون ووضع الماسكرا على الرموش.

خاصة عندما تكوني في عجلة من أمرك، وليس لديك وقت لوضع الآيلاينر، أو الكحل.

منطقة الخدود يجب أن يتم وضع لون خفيف قد يكون الوردي مناسباً للخروج، او مناسبة ما.

يتم وضع الشفاه الوردي الخفيف لإبراز جمال الشفاه،

هذه الأشياء يمكن وضعها بسرعة وسهولة خاصة في فترة الصباح وعند الخروج للجامعة أو العمل.

صور لمكياج خفيف وعملي

نلاحظ في الصورة اللون الخفيف على الخدود والمتناغم مع لون الشفاه.

إطلالة مميزة مع ألوان جذابة وطبيعية لمكياج نهاري خفيف.

تحديد الحواجب ووضع ماسكرا لتكثيف الرموش أظهرت جاذبية العيون وجمالها.